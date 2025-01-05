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Зими й не видно — синоптики розповіли, якою буде погода в Одесі

5 січня 2025 17:40
Світлана Силенко - Редактор
Погода в Одесі на завтра, 6 січня
Жінка на узбережжі Чорного моря в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Завтра, 6 січня, синоптики обіцяють в Одесі та Одеській області похмуру погоду з проясненнями. Містянам також не варто очікувати опадів, адже температура підійметься на декілька градусів, а до кінця тижня очікується навіть двозначне плюсове число. Морська вода +5…+6 °C. Тож краще спланувати свій графік у ці дні та провести їх більше на свіжому повітрі. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одеському регіоні найближчими днями. Фото: Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

Прогноз погоди в Одесі на 6 січня

Ніч: вночі без опадів. Температура становитиме 0 °C. Вітер південний 6 м/с.

Ранок: зранку теж без опадів. Температура становитиме +2 °C. Вітер південний 7 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність. Температура становитиме близько +6 °C. Вітер південний 9 м/с. 

Вечір: на вечір небо буде теж похмурим. Температура повітря опуститься +6 °C. Вітер північний 9 м/с. 

Схід сонця: 6 січня сонце зійде о 07:40.
Захід сонця: 6 січня сонце заходитиме о 16:25.
Тривалість світлового дня: 8 годин і 45 хвилин.

Зими й не видно - фото 2
Погода в Одесі на понеділок. Фото: скриншот

Погода в Одеській області на 6 січня

  • Мінлива хмарність.
  • Вночі без істотних опадів.
  • Вдень місцями невеликі опади, переважно у вигляді дощу.
  • Вітер південний 9-14 м/с, вдень місцями пориви 15-17 м/с.
  • Температура вночі  -4...-1 °С, вдень +3...+8 °С. 
  • На автошляхах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км
Зими й не видно - фото 3
Погода в Одеській області на понеділок. Фото: скриншот

Нагадаємо, завтра в Одесі поліція в підсиленому режимі забезпечуватиме порядок під час традиційних купань на Водохреща. Також уздовж  узбережжя очікується шторм.

Одеса Укргідрометцентр Одеська область синоптик Новини Одеси прогноз погоди

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