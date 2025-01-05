Погода в Одесі на завтра, 6 січня

Жінка на узбережжі Чорного моря в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 6 січня, синоптики обіцяють в Одесі та Одеській області похмуру погоду з проясненнями. Містянам також не варто очікувати опадів, адже температура підійметься на декілька градусів, а до кінця тижня очікується навіть двозначне плюсове число. Морська вода +5…+6 °C. Тож краще спланувати свій графік у ці дні та провести їх більше на свіжому повітрі.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одеському регіоні найближчими днями. Фото: Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

Прогноз погоди в Одесі на 6 січня

Ніч: вночі без опадів. Температура становитиме 0 °C. Вітер південний 6 м/с.

Ранок: зранку теж без опадів. Температура становитиме +2 °C. Вітер південний 7 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність. Температура становитиме близько +6 °C. Вітер південний 9 м/с.

Вечір: на вечір небо буде теж похмурим. Температура повітря опуститься +6 °C. Вітер північний 9 м/с.

Схід сонця: 6 січня сонце зійде о 07:40.

Захід сонця: 6 січня сонце заходитиме о 16:25.

Тривалість світлового дня: 8 годин і 45 хвилин.

Погода в Одесі на понеділок. Фото: скриншот

Погода в Одеській області на 6 січня

Мінлива хмарність.

Вночі без істотних опадів.

Вдень місцями невеликі опади, переважно у вигляді дощу.

Вітер південний 9-14 м/с, вдень місцями пориви 15-17 м/с.

Температура вночі -4...-1 °С, вдень +3...+8 °С.

На автошляхах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км

Погода в Одеській області на понеділок. Фото: скриншот

Нагадаємо, завтра в Одесі поліція в підсиленому режимі забезпечуватиме порядок під час традиційних купань на Водохреща. Також уздовж узбережжя очікується шторм.