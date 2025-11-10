Николаев спас Одессе от наступления РФ - Ким раскрыл подробности

Виталий Ким с журналисткой Новости.LIVE в Николаеве. Фото: Кадр из интервью

Руководитель Николаевской ОГА Виталий Ким напомнил о трагическом ракетном ударе по зданию областной администрации в 2022 году, который унес жизни 37 человек. Комментируя оборону региона, Ким заявил, что именно под Вознесенском российских военных впервые заставили отступить, сорвав их план быстрого продвижения на Одессу.

Об этом шла речь в эксклюзивном интервью главы Николаевской ОГА журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Реклама

Читайте также:

"Южный, упрямый, наш характер", — Ким

Виталий Ким, вспоминая ракетный удар по зданию Николаевской ОГА 29 марта 2022 года подчеркнул ключевую роль региона в срыве вражеских планов. В интервью он напомнил, что именно вблизи Вознесенска, в 70 километрах от Николаева, украинские защитники впервые заставили оккупантов бежать, что заставило их отказаться от захвата Одессы.

По мнению главы ОВА, это стало возможным благодаря южному, упрямому характеру жителей региона. Он отметил, что этот успех позволил сломать первоначальный замысел России.

"У них был план за 6 дней дойти до Одессы. Мы его сломали. Это был характер - южный, упрямый, наш. Теперь наш долг — реализовать шанс, за который заплатили жизнью наши ребята", — сказал глава Николаевской ОГА.

Ранее в интервью Виталий Ким объяснил, когда в Николаеве появится питьевая вода из-под крана. По его словам, сейчас идет завершение настройки очистных сооружений.

Также по словам Кима Николаев постепенно возрождается после тяжелых месяцев войны. В город вернулось большинство жителей.