Миколаїв врятував Одесі від наступу РФ — Кім розкрив подробиці

Керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім нагадав про трагічний ракетний удар по будівлі обласної адміністрації у 2022 році, який забрав життя 37 людей. Коментуючи оборону регіону, Кім заявив, що саме під Вознесенськом російських військових вперше змусили відступити, зірвавши їхній план швидкого просування на Одесу.

Про це йшлося в ексклюзивному інтерв'ю голови Миколаївської ОВА журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

"Південний, впертий, наш характер", – Кім

Віталій Кім, згадуючи ракетний удар по будівлі Миколаївської ОВА 29 березня 2022 року підкреслив ключову роль регіону у зриві ворожих планів. В інтерв'ю він нагадав, що саме поблизу Вознесенська, за 70 кілометрів від Миколаєва, українські захисники вперше змусили окупантів тікати, що змусило їх відмовитись від захоплення Одеси.

На думку очільника ОВА, це стало можливим завдяки південному, впертому характеру мешканців регіону. Він наголосив, що цей успіх дозволив зламати початковий задум Росії.

"У них був план за 6 днів дійти до Одеси. Ми його зламали. Це був характер — південний, впертий, наш. Тепер наш обов’язок — реалізувати шанс, за який заплатили життям наші хлопці й дівчата", — сказав очільник Миколаївської ОВА.

Раніше в інтерв'ю Віталій Кім пояснив, коли у Миколаєві зʼявиться питна вода з-під крана. За його словами, наразі триває завершення налаштування очисних споруд.

Також за словами Кіма Миколаїв поступово відроджується після найважчих місяців війни. До міста повернулася більшість мешканців.