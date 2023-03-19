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Злоумышленники в Одесской области пытались украсть трубу из поливной системы

19 марта 2023 15:29
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Злоумышленники в Одесской области пытались украсть трубу из поливной системы
Правоохранители задержали двух мужчин
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Инцидент произошел в Измаильском районе. До прибытия стражей порядка злоумышленники успели повредить трубу для полива.

Об этом сообщает Департамент аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской ОВА.

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"При автопатрулировании по лесополосам Сафьяновской громады Измаильского района местные полицейские офицеры обнаружили и задержали двух жителей, которые пытались срезать и украсть металлическую поливную трубу", — говорится в сообщении.

Известно, что поливная труба находится на балансе Сафьяновского сельского совета.

Сразу же на место происшествия полицейские офицеры вызвали следственную оперативную группу.

В Департаменте аграрной политики отмечают, что сегодня из государственного бюджета выделено 1,2 миллиарда гривен на отраслевую поддержку аграрного сектора, из которых 200 миллионов гривен пойдет на развитие мелиоративных систем.

"В Одесской области такие системы расположены в Болградском, Измаильском, Белгород-Днестровском и частично в Одесском районах. У нас уже 7 объединений водопользователей и еще 4 в процессе создания. Одесчина зарегистрировала второе в Украине объединение водопользователей, но больше всего по количеству предприятий-участников этого объединения. Аграрии понимают, что сегодня только за такими объединениями есть будущее оросительных систем", — отметила директор департамента аграрной политики Алла Стоянова.

По ее словам, Одесчина владеет 226 тысячами га оросительных земель. А по факту используются всего 40 тысяч га. Все остальное находится в упадке. Для того чтобы внедрять государственную поддержку нужны большие средства, которых из-за военного положения, не хватает. Аграрий самостоятельно это тоже не сможет реализовать, поэтому это должен быть консолидированный труд: государства, водопользователей и европейских партнеров. Благодаря этой программе, аграрии смогут брать на баланс все мелиоративные системы. Кроме того, они не будут бояться вкладывать деньги. Даже инвесторы будут готовы вкладывать деньги в объединение, потому что будут понимать, какой ожидать результат.

Фото: Agravery

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