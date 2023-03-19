Зловмисники на Одещині намагалися вкрасти трубу із поливної системи

Правоохоронці затримали двох чоловіків

Інцидент трапився в Ізмаїльскому районі. До прибуття правоохоронців зловмисники встигли пошкодити трубу для поливу.

Про це повідомляє Департамент аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської ОВА.

"Під час автопатрулювання по лісосмугах Саф’янівської громади Ізмаїльського району місцеві поліцейські офіцери виявили та затримали двох мешканців, які намагались зрізати та вкрасти металеву поливну трубу", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що поливна труба перебуває на балансі Саф’янівської сільської ради.

Одразу на місце події поліцейські офіцери викликали слідчу оперативну групу.

В Департаменті аграрної політики зазначають, сьогодні із державного бюджету виділено 1,2 мільярда гривень на галузеву підтримку аграрного сектору, із яких 200 мільйонів гривень піде на розвиток меліоративних систем.

"В Одеській області такі системи розташовані у Болградському, Ізмаїльському, Білгород-Дністровському і частково в Одеському районах. Ми маємо вже 7 об'єднань водокористувачів і ще 4 у процесі створення. Одещина зареєструвала друге в Україні об'єднання водокористувачів, але найбільше за кількістю підприємств — учасників цього об'єднання. Аграрії розуміють, що сьогодні лише за такими об'єднаннями є майбутнє зрошувальних систем", — зазначила директорка департаменту аграрної політики Алла Стоянова.

Одещина володіє 226 тисячами га зрошувальних земель. А по факту використовуються лише 40 тисяч га. Все інше знаходиться у занепаді. Для того, щоб впроваджувати державну підтримку потрібні великі кошти, яких через воєнний стан, не вистачає. Аграрій самостійно це теж не зможе реалізувати, тому це має бути консолідована праця: держави, водокористувачів та європейських партнерів. Завдяки цій програмі аграрії зможуть брати на баланс всі меліоративні системи. Крім того, вони не будуть боятися вкладати гроші. Навіть інвестори будуть готові вкладати гроші в об'єднання, бо будуть розуміти, який очікувати результат.

Фото: Agravery