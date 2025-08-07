В Одессе остановился трамвай №12

12-й трамвай в Одессе. Фото: traffic.od.ua

В Одессе по техническим причинам приостановлено движение трамвая № 12. А 15-й маршрут определенное время будет курсировать по измененной схеме.

Об этом сообщает одесская мэрия.

Реклама

Читайте также:

Изменения в движении трамваев

В связи с техническими причинами движение трамвайного маршрута №12 приостановлено. Он ходил от Слободского сквера до Херсонского рынка и в обратном направлении с 5:46 до 22:00.

Трамвайный маршрут №15 пока будет курсировать по измененной схеме:

"Тираспольская площадь — Алексеевская площадь". Добавим, до этого вагоны ходили от Алексеевской площади до Слободского рынка.

Сообщение о трамваях. Фото: скриншот поста мэрии

Стоимость проезда

В августе 2025 года стоимость проезда в общественном транспорте Одессы составляет: 15 гривен за поездку в трамвае и троллейбусе. 20 гривен в маршрутках по городу и 40 гривен за проезд до 6-го километра Овидиопольской трассы.

Проездные билеты:

Учащиеся: 120 грн (один вид транспорта), 160 грн (оба).

Студенты: 240 грн (один), 340 грн (оба).

Население: 420 грн (один), 567 грн (оба).

Служебные поездки: 630 грн (один), 756 грн (оба).

Напомним, недавно мы писали о ценах на проезд в Одессе в августе. А также о том, какой трамвай изменил свой маршрут.