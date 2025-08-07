Відео
Головна Одеса Зміни у русі одеських трамваїв — який з них не ходить

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 12:03
В Одесі зупинився трамвай №12
12-й трамвай в Одесі. Фото: traffic.od.ua

В Одесі з технічних причин тимчасово зупинено рух трамвая № 12. А 15-й маршрут певний час буде курсувати за зміненою схемою.

Про це повідомляє одеська мерія.

Читайте також:

Зміни у русі трамваїв

Через технічні причини рух трамвайного маршруту №12 тимчасово зупинено. Він ходив від Слобідського скверу до Херсонського ринку та у зворотному напрямку з 5:46 до 22:00.

Трамвайний маршрут №15 наразі курсуватиме за зміненою схемою:
"Тираспольська площа — Олексіївська площа ". Додамо, до цього вагони ходили від Олексіївської площі до Слобідського ринку.

None - фото 1
Повідомлення про трамваї. Фото: скриншот посту мерії

Вартість проїзду

У серпні 2025 року вартість проїзду в громадському транспорті Одеси становить: 15 гривень за поїздку в трамваї та тролейбусі. 20 гривень у маршрутках по місту та 40 гривень за проїзд до 6-го кілометра Овідіопольської траси. 

Проїзні квитки:

  • Учні: 120 грн (один вид транспорту), 160 грн (обидва).
  • Студенти: 240 грн (один), 340 грн (обидва).
  • Населення: 420 грн (один), 567 грн (обидва).
  • Службові поїздки: 630 грн (один), 756 грн (обидва).

Нагадаємо, нещодавно ми писали про ціни на проїзд в Одесі у серпні. А також про те, який трамвай змінив свій маршрут.

Одеса транспорт Новини Одеси трамвай пасажири
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
