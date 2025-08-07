В Одесі зупинився трамвай №12

Зміни у русі одеських трамваїв — який з них не ходить
В Одесі з технічних причин тимчасово зупинено рух трамвая № 12. А 15-й маршрут певний час буде курсувати за зміненою схемою.
Про це повідомляє одеська мерія.
Зміни у русі трамваїв
Через технічні причини рух трамвайного маршруту №12 тимчасово зупинено. Він ходив від Слобідського скверу до Херсонського ринку та у зворотному напрямку з 5:46 до 22:00.
Трамвайний маршрут №15 наразі курсуватиме за зміненою схемою:
"Тираспольська площа — Олексіївська площа ". Додамо, до цього вагони ходили від Олексіївської площі до Слобідського ринку.
Вартість проїзду
У серпні 2025 року вартість проїзду в громадському транспорті Одеси становить: 15 гривень за поїздку в трамваї та тролейбусі. 20 гривень у маршрутках по місту та 40 гривень за проїзд до 6-го кілометра Овідіопольської траси.
Проїзні квитки:
- Учні: 120 грн (один вид транспорту), 160 грн (обидва).
- Студенти: 240 грн (один), 340 грн (обидва).
- Населення: 420 грн (один), 567 грн (обидва).
- Службові поїздки: 630 грн (один), 756 грн (обидва).
Нагадаємо, нещодавно ми писали про ціни на проїзд в Одесі у серпні. А також про те, який трамвай змінив свій маршрут.
Читайте Новини.LIVE!