Новые тарифы и реквизиты услуг для моряков в Украине

Изменилась стоимость услуг на документы для одесских моряков
В Украине обновили реквизиты и подняли стоимость административных услуг для моряков. В частности, новые тарифы касаются оформления удостоверения личности моряка, послужной книжки и квалификационных документов.
Об этом сообщили в Государственной службе морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины.
Оформление документов для моряка: какая стоимость
Стоимость удостоверения личности моряка:
- 1183,22 грн — оформление за 20 календарных дней;
- 1788,82 грн — оформление за 7 рабочих дней;
- Стоимость послужной книжки моряка: 239,88 грн.
- Диплом — 60,65 грн;
- Подтверждение к диплому — 60,55 грн;
- Свидетельство специалиста — 60,80 грн.
Реквизиты для оплаты: bit.ly/40ljvHJ.
Что еще подорожало в услугах
Отмечается, что обновление также касается других административных услуг, предоставляемых Администрацией судоходства. Ознакомиться с актуальными данными можно в разделе "Услуги" на официальном сайте.
В Государственной службе морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины также уточнили, что если оплата была осуществлена по старым реквизитам, средства вернутся автоматически на счет отправителя.
Напомним, военные моряки в прошлом году успешно обеспечили проход 9061 гражданского судна через морской коридор. Также мы писали, что теперь паспорт моряка будут выдавать на десять лет.
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