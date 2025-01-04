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Изменилась стоимость услуг на документы для одесских моряков

4 января 2025 12:36
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Новые тарифы и реквизиты услуг для моряков в Украине
Удостоверения личности моряка лежат на столе. Фото: mtwtu.org.ua
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Украине обновили реквизиты и подняли стоимость административных услуг для моряков. В частности, новые тарифы касаются оформления удостоверения личности моряка, послужной книжки и квалификационных документов.

Об этом сообщили в Государственной службе морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины.

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Стоимость удостоверения личности моряка:

  • 1183,22 грн — оформление за 20 календарных дней;
  • 1788,82 грн — оформление за 7 рабочих дней;
  • Стоимость послужной книжки моряка: 239,88 грн.
  • Диплом — 60,65 грн;
  • Подтверждение к диплому — 60,55 грн;
  • Свидетельство специалиста — 60,80 грн.

Реквизиты для оплаты: bit.ly/40ljvHJ.

Что еще подорожало в услугах

Отмечается, что обновление также касается других административных услуг, предоставляемых Администрацией судоходства. Ознакомиться с актуальными данными можно в разделе "Услуги" на официальном сайте.

В Государственной службе морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины также уточнили, что если оплата была осуществлена по старым реквизитам, средства вернутся автоматически на счет отправителя.

Напомним, военные моряки в прошлом году успешно обеспечили проход 9061 гражданского судна через морской коридор. Также мы писали, что теперь паспорт моряка будут выдавать на десять лет.

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