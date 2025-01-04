Нові тарифи та реквізити послуг для моряків в Україні

Посвідчення особи моряка лежать на столі. Фото: mtwtu.org.ua

В Україні оновили реквізити та підняли вартість адміністративних послуг для моряків. Зокрема, нові тарифи стосуються оформлення посвідчення особи моряка, послужної книжки та кваліфікаційних документів.

Про це повідомили в Державній службі морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України.

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Вартість посвідчення особи моряка:

1183,22 грн — оформлення за 20 календарних днів;

1788,82 грн — оформлення за 7 робочих днів.

Вартість послужної книжки моряка: 239,88 грн.

Диплом — 60,65 грн;

Підтвердження до диплома — 60,55 грн;

Свідоцтво фахівця — 60,80 грн.

Реквізити для оплати: bit.ly/40ljvHJ.

Що ще здорожчало у послугах

Зазначається, що оновлення також стосується інших адміністративних послуг, що надаються Адміністрацією судноплавства. Ознайомитися з актуальними даними можна в розділі "Послуги" на офіційному сайті.

У Державній службі морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України також уточнили, що якщо оплата була здійснена за старими реквізитами, кошти повернуться автоматично на рахунок відправника.

Нагадаємо, військові моряки торік успішно забезпечили прохід 9061 цивільного судна через морський коридор. Також ми писали, що тепер паспорт моряка видаватимуть на десять років.