Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Изменились графики для Одессы на сегодня — когда будет свет

Изменились графики для Одессы на сегодня — когда будет свет

Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 15:34
обновлено: 15:34
Обновление графиков отключений электроэнергии в Одесской области 14 ноября: ремонт после обстрелов
Специалист на электростанции. Фото иллюстративное: ДТЭК

В Одесском регионе специалисты энергетических компаний круглосуточно работают над устранением повреждений энергетической инфраструктуры, вызванных российскими ракетными ударами. Ремонтные команды продолжают восстанавливать электросети, чтобы как можно быстрее обеспечить жителей области стабильным электроснабжением. Сегодня, 14 ноября, в регионе обновили почасовые графики отключений электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Реклама
Читайте также:

Графики света

Сегодня, 14 ноября, в Одесской области будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии в пределах 2—4 очередей. Ограничения введены из-за последствий ракетных и дроновых атак. Продолжительность и количество отключений могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме. Как сообщает ДТЭК, до конца дня для региона предусмотрено такое расписание отключений:

Графіки відключень світла на 14 листопада
Время отключений света для групп от 1.1 до 3.2. Фото: ДТЭК
Графіки відключень світла на 14 листопада
Время отключений света для групп от 4.1 до 6.2. Фото: ДТЭК

Экстренные отключения света в Одесской области

Из-за нестабильной работы местных электросетей могут возникать неожиданные аварийные отключения электроэнергии. В такие моменты фактическое время отключений может не совпадать с запланированным графиком. Жителей призывают рационально использовать электроэнергию и придерживаться рекомендаций по энергосбережению. Энергетические специалисты работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение. Обновленная информация о состоянии ремонтных работ и сроков восстановления регулярно публикуется на официальных ресурсах. Плановые отключения проводятся по утвержденным графикам, которые можно посмотреть на сайтах энергокомпаний или в специальных чат-ботах.

Где узнать графики

В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • с сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • из чат-бота в Telegram;
  • из личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали, что в результате вражеских ударов три области остались без света. Также мы писали о том, как одесситы переживают отключения света..

Одесса Одесская область Новости Одессы отключения света свет графики отключений света
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации