Обновление графиков отключений электроэнергии в Одесской области 14 ноября: ремонт после обстрелов

В Одесском регионе специалисты энергетических компаний круглосуточно работают над устранением повреждений энергетической инфраструктуры, вызванных российскими ракетными ударами. Ремонтные команды продолжают восстанавливать электросети, чтобы как можно быстрее обеспечить жителей области стабильным электроснабжением. Сегодня, 14 ноября, в регионе обновили почасовые графики отключений электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Графики света

Сегодня, 14 ноября, в Одесской области будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии в пределах 2—4 очередей. Ограничения введены из-за последствий ракетных и дроновых атак. Продолжительность и количество отключений могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме. Как сообщает ДТЭК, до конца дня для региона предусмотрено такое расписание отключений:

Время отключений света для групп от 1.1 до 3.2. Фото: ДТЭК

Время отключений света для групп от 4.1 до 6.2. Фото: ДТЭК

Экстренные отключения света в Одесской области

Из-за нестабильной работы местных электросетей могут возникать неожиданные аварийные отключения электроэнергии. В такие моменты фактическое время отключений может не совпадать с запланированным графиком. Жителей призывают рационально использовать электроэнергию и придерживаться рекомендаций по энергосбережению. Энергетические специалисты работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение. Обновленная информация о состоянии ремонтных работ и сроков восстановления регулярно публикуется на официальных ресурсах. Плановые отключения проводятся по утвержденным графикам, которые можно посмотреть на сайтах энергокомпаний или в специальных чат-ботах.

Где узнать графики

В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

с сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

из чат-бота в Telegram;

из личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

