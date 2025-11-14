Відео
Змінилися графіки для Одеси на сьогодні — коли буде світло

Дата публікації: 14 листопада 2025 15:34
Оновлено: 15:34
Оновлення графіків відключень електроенергії на Одещині 14 листопада: ремонт після обстрілів
Фахівець на електростанції. Фото ілюстративне: ДТЕК

В Одеському регіоні фахівці енергетичних компаній цілодобово працюють над усуненням пошкоджень енергетичної інфраструктури, спричинених російськими ракетними ударами. Ремонтні команди продовжують відновлювати електромережі, щоб якнайшвидше забезпечити мешканців області стабільним електропостачанням. Сьогодні, 14 листопада, в регіоні оновили погодинні графіки відключень електроенергії. 

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Читайте також:

Графіки світла

Сьогодні, 14 листопада, в Одеській області діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії у межах 2–4 черг. Обмеження запроваджені через наслідки ракетних і дронових атак. Тривалість та кількість відключень можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі. Як повідомляє ДТЕК, до кінця дня для регіону передбачено такий розклад вимкнень:

Графіки відключень світла на 14 листопада
Час відключень світла для груп від 1.1 до 3.2. Фото: ДТЕК
Графіки відключень світла на 14 листопада
Час відключень світла для груп від 4.1 до 6.2. Фото: ДТЕК

Екстрені відключення світла в Одеській області

Через нестабільну роботу місцевих електромереж можуть виникати несподівані аварійні відключення електроенергії. У такі моменти фактичний час вимкнень може не збігатися із запланованим графіком. Жителів закликають раціонально використовувати електроенергію та дотримуватися рекомендацій з енергозбереження. Енергетичні фахівці працюють цілодобово, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Оновлена інформація щодо стану ремонтних робіт та термінів відновлення регулярно публікується на офіційних ресурсах. Планові відключення проводяться за затвердженими графіками, які можна переглянути на сайтах енергокомпаній або у спеціальних чат-ботах.

Де дізнатися графіки

У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • з сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • з чат-бота у Telegram;
  • з приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли, що внаслідок ворожих ударів три області залишилися без світла. Також ми писали, про те, як одесити переживають відключення світла.  

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
