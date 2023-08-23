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Находки на границе: одесские таможенники обнаружили скрытые брендовые девайсы

23 августа 2023 11:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Находки на границе: одесские таможенники обнаружили скрытые брендовые девайсы
Таможенники изъяли технику. Фото: Измаильский пограничный отряд
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одесские таможенники раскрыли случай нарушения таможенных прав в пункте пропуска "Рени — Джюрджюлеш". Гражданин Украины, водивший рейсовый автобус, оказался "ценителем" продукции APPLE.

Об этом сообщает Одесская таможня.

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Какие девайсы изъяли таможенники

Были скрыты 14 новых планшетов Apple iPad 9, 1 — Apple iPad 10, 2 — Apple iPad Air 5, 1 — Apple iPad mini, 2 часа Apple wach ultra и 2 стационарных медиаплеера Apple TV 4К.

Изъята техника. Фото: Одесская таможня
Изъята техника. Фото: Одесская таможня

Такой разнообразный запас техники он пытался ввезти в Украину незаметно. Открыть доступ к этим девайсам оказалось возможно только после демонтажа боковой обшивки мебели.

Таможенники нашли тайник в авто. Фото: Измаильский пограничный отряд

Одесскими таможенниками был составлен соответствующий протокол, в котором зафиксировано нарушение таможенных прав в соответствии со статьей 483 Таможенного кодекса Украины. Девайсы временно изъяты, а водитель рейсового автобуса будет допрошен.

Находки на границе

Напомним, альбом с марками ХІХ-ХХ век обнаружили пограничники совместно с таможенниками в пункте пропуска Паланка — Маяки — Удобное. Коллекцию марок везла пассажирка рейсового автобуса, направлявшаяся в Молдову.

Еще мы писали, что в пункте пропуска "Табаки" в Одесской области пограничники задержали жителя Молдовы, который хотел вывезти из Украины церковную утварь. О преступлении пограничники сообщили в полицию и СБУ.

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