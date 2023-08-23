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Знахідки на кордоні: одеські митники виявили приховані брендові девайси

23 серпня 2023 11:30
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Анна Мурадова
Редактор
Знахідки на кордоні: одеські митники виявили приховані брендові девайси
Митники вилучили техніку. Фото: Ізмаїльський прикордонний загін
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одеські митники розкрили випадок порушення митних прав у пункті пропуску "Рені — Джюрджюлєшь". Громадянин України, що водив рейсовий автобус, виявився "поцінувачем" продукції APPLE.

Про це повідомляє Одеська митниця. 

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Які девайси вилучили митники

Були приховані 14 нових планшетів Apple iPad 9, 1 — Apple iPad 10, 2 — Apple iPad Air 5, 1 — Apple iPad mini, 2 годинники Apple wach ultra та 2 стаціонарних медіаплеєри Apple TV 4К. 

Вилучена техніка. Фото: Одеська митниця
Вилучена техніка. Фото: Одеська митниця

Такий різноманітний запас техніки він намагався ввезти до України непомітно. Відкрити доступ до цих девайсів виявилося можливо лише після демонтажу бокової обшивки меблів.

Митники знайшли схованку в авто. Фото: Ізмаїльський прикордонний загін

Одеськими митниками було складено відповідний протокол, в якому було зафіксоване порушення митних прав відповідно до статті 483 Митного кодексу України. Девайси тимчасово вилучено, а водія рейсового автобуса буде допитано.

Знахідки на кордоні

Нагадаємо, альбом з марками ХІХ–ХХ століття виявили прикордонники спільно з митниками у пункті пропуску Паланка — Маяки — Удобне. Колекцію марок везла пасажирка рейсового автобуса, яка прямувала до Молдови.

Ще ми писали, що у пункті пропуску "Табаки" на Одещині прикордонники затримали жителя Молдови, який хотів вивезти з України церковне начиння. Про злочин прикордонники повідомили поліції та СБУ.

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