Знахідки на кордоні: одеські митники виявили приховані брендові девайси
Одеські митники розкрили випадок порушення митних прав у пункті пропуску "Рені — Джюрджюлєшь". Громадянин України, що водив рейсовий автобус, виявився "поцінувачем" продукції APPLE.
Про це повідомляє Одеська митниця.
Які девайси вилучили митники
Були приховані 14 нових планшетів Apple iPad 9, 1 — Apple iPad 10, 2 — Apple iPad Air 5, 1 — Apple iPad mini, 2 годинники Apple wach ultra та 2 стаціонарних медіаплеєри Apple TV 4К.
Такий різноманітний запас техніки він намагався ввезти до України непомітно. Відкрити доступ до цих девайсів виявилося можливо лише після демонтажу бокової обшивки меблів.
Одеськими митниками було складено відповідний протокол, в якому було зафіксоване порушення митних прав відповідно до статті 483 Митного кодексу України. Девайси тимчасово вилучено, а водія рейсового автобуса буде допитано.
Знахідки на кордоні
Нагадаємо, альбом з марками ХІХ–ХХ століття виявили прикордонники спільно з митниками у пункті пропуску Паланка — Маяки — Удобне. Колекцію марок везла пасажирка рейсового автобуса, яка прямувала до Молдови.
Ще ми писали, що у пункті пропуску "Табаки" на Одещині прикордонники затримали жителя Молдови, який хотів вивезти з України церковне начиння. Про злочин прикордонники повідомили поліції та СБУ.