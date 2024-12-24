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Знаменитый одесский дом остается без защиты — что известно

24 декабря 2024 12:59
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Одесский облсовет хотят обязать взять под защиту памятник архитектуры
Дом Маврокордато в Одессе. Фото: Facebook/Архитектура Одессы
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Прокуратура пытается через суд заставить Одесский областной совет заключить охранный договор относительно дома Маврокордато на пересечении улиц Греческой и Ришельевской. Это здание является памяткой архитектуры и градостроительства местного значения.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали по определению Одесского окружного административного суда.

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Прокуратура обратилась в суд в интересах Департамента культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия Одесского ОВА. Истец требует от облсовета заключить на дом Маврокордато охранный договор с департаментом. Суд завершил подготовительное производство и назначил дело к рассмотрению по существу. Первое заседание состоится 13 января.

Отметим, что дом Маврокордато получил статус памятника еще в 1985 году.

Что известно о доме

Дом на углу Греческой и Ришельевской был построен в 1887 году по проекту архитектора Феликса Гонсиоровского. Он считался одним из самых больших доходных домов города и известен своим длинным балконом.

Напомним, в Одессе застройщик трижды изуродовал центр города. Также мы сообщали, что в зоне охраны ЮНЕСКО была разрушена часть дома.

Одесса памятник архитектуры прокуратура Новости Одессы дом

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