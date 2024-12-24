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Знаменитий одеський будинок залишається без захисту — що відомо

24 грудня 2024 12:59
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Одеську облраду хочуть зобов'язати взяти під захист пам'ятник архітектури
Будинок Маврокордато в Одесі. Фото: Facebook/Архітектура Одеси
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Прокуратура намагається через суд змусити Одеську обласну раду укласти охоронний договір стосовно будинку Маврокордато на розі вулиць Грецької та Рішельєвської. Ця будівля є пам'яткою архітектури і містобудування місцевого значення.

Про це журналісти Новини.LIVE довідалися з ухвали Одеського окружного адміністративного суду.

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Вимагають охорони

Прокуратура звернулася до суду в інтересах Департаменту культури, національностей, релігій і охорони об'єктів культурної спадщини Одеської ОВА. Позивач вимагає від облради укласти на будинок Маврокордато охоронний договір з департаментом. Суд завершив підготовче провадження й призначив справу до розгляду по суті. Перше засідання відбудеться 13 січня.

Зазначимо, що будинок Маврокордато отримав статус пам'ятника ще у 1985 році.

Що відомо про будинок

Будинок на розі Грецької та Рішельєвської збудували у 1887 році за проєктом архітектора Фелікса Гонсіоровського. Він вважався одним з найбільших дохідних будинків міста й відомий своїм довгим балконом. 

Нагадаємо, в Одесі забудовник тричі спаплюжив центр міста. Також ми повідомляли, що у зоні охорони ЮНЕСКО зруйнували частину будинку.

Одеса пам'ятник архітектури прокуратура Новини Одеси будинок

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