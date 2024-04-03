Снятие с военного учета за 7 тысяч долларов — на Одесчине разоблачили схему вывоза уклонистов

Участник преступной группировки в Одесской области Фото: ГБР

Правоохранители разоблачили группировку злоумышленников в Одесской области, которая организовала переправку уклонистов в Молдову. Преступники изготавливали фейковые справки о снятии с учета, за что теперь им грозит до 9 лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Читайте также:

Детали дела

Предприниматель в Одесской области привлек к своему плану двух пограничников и местного жителя. Так, именно организатор подыскивал желающих бежать в соседнюю страну и подделывал документы о снятии с военного учета. Основанием для такого решения было якобы плохое состояние здоровья уклонистов.

Дальше дело было за пограничниками — они формально осматривали призывника на КПП и пропускали дальше. Перевозил беглецов на своем автомобиле четвертый участник группировки — многодетный местный житель.

За такой "сервис" каждый клиент должен был заплатить 7 тысяч долларов. Пока известно, что как минимум четыре человека воспользовались услугами преступников.

Какое наказание грозит

Все фигуранты обвиняются в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Это преступление квалифицируется по ч. 3 ст. 332 УК и наказывается лишением свободы на срок до девяти лет.

Незаконная переправка уклонистовв за границу

Ранее мы сообщали, что в Одесском районе правоохранители разоблачили преступления схему, которая помогала мужчинам призывного возраста уехать за границу. Задержать преступников удалось при попытке незаконно пересечь государственный КПП.

Также мы писали, что в Одесской области пограничники задержали переправителя, который работал на админа телеграмм-канала. По предварительному сговору с организатором, он перевозил уклонистов к государственной границе и получал процент оплаты.