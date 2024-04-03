Снятие с военного учета за 7 тысяч долларов — на Одесчине разоблачили схему вывоза уклонистов
Правоохранители разоблачили группировку злоумышленников в Одесской области, которая организовала переправку уклонистов в Молдову. Преступники изготавливали фейковые справки о снятии с учета, за что теперь им грозит до 9 лет тюрьмы.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.
Детали дела
Предприниматель в Одесской области привлек к своему плану двух пограничников и местного жителя. Так, именно организатор подыскивал желающих бежать в соседнюю страну и подделывал документы о снятии с военного учета. Основанием для такого решения было якобы плохое состояние здоровья уклонистов.
Дальше дело было за пограничниками — они формально осматривали призывника на КПП и пропускали дальше. Перевозил беглецов на своем автомобиле четвертый участник группировки — многодетный местный житель.
За такой "сервис" каждый клиент должен был заплатить 7 тысяч долларов. Пока известно, что как минимум четыре человека воспользовались услугами преступников.
Какое наказание грозит
Все фигуранты обвиняются в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Это преступление квалифицируется по ч. 3 ст. 332 УК и наказывается лишением свободы на срок до девяти лет.
Незаконная переправка уклонистовв за границу
Ранее мы сообщали, что в Одесском районе правоохранители разоблачили преступления схему, которая помогала мужчинам призывного возраста уехать за границу. Задержать преступников удалось при попытке незаконно пересечь государственный КПП.
Также мы писали, что в Одесской области пограничники задержали переправителя, который работал на админа телеграмм-канала. По предварительному сговору с организатором, он перевозил уклонистов к государственной границе и получал процент оплаты.
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