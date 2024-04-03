Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Снятие с военного учета за 7 тысяч долларов — на Одесчине разоблачили схему вывоза уклонистов arrow

Снятие с военного учета за 7 тысяч долларов — на Одесчине разоблачили схему вывоза уклонистов

3 апреля 2024 12:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Снятие с военного учета за 7 тысяч долларов — на Одесчине разоблачили схему вывоза уклонистов
Участник преступной группировки в Одесской области Фото: ГБР
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Правоохранители разоблачили группировку злоумышленников в Одесской области, которая организовала переправку уклонистов в Молдову. Преступники изготавливали фейковые справки о снятии с учета, за что теперь им грозит до 9 лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Читайте также:

Детали дела

Предприниматель в Одесской области привлек к своему плану двух пограничников и местного жителя. Так, именно организатор подыскивал желающих бежать в соседнюю страну и подделывал документы о снятии с военного учета. Основанием для такого решения было якобы плохое состояние здоровья уклонистов.

Дальше дело было за пограничниками — они формально осматривали призывника на КПП и пропускали дальше. Перевозил беглецов на своем автомобиле четвертый участник группировки — многодетный местный житель.

За такой "сервис" каждый клиент должен был заплатить 7 тысяч долларов. Пока известно, что как минимум четыре человека воспользовались услугами преступников.

Какое наказание грозит

Все фигуранты обвиняются в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Это преступление квалифицируется по ч. 3 ст. 332 УК и наказывается лишением свободы на срок до девяти лет.

Незаконная переправка уклонистовв за границу

Ранее мы сообщали, что в Одесском районе правоохранители разоблачили преступления схему, которая помогала мужчинам призывного возраста уехать за границу. Задержать преступников удалось при попытке незаконно пересечь государственный КПП.

Также мы писали, что в Одесской области пограничники задержали переправителя, который работал на админа телеграмм-канала. По предварительному сговору с организатором, он перевозил уклонистов к государственной границе и получал процент оплаты.

Одесса
Молдова
ГБР
пограничники
Одесская область
военный призыв
Новости Одессы
преступление
уклонисты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК