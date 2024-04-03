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Зняття з військового обліку за 7 тисяч доларів — на Одещині викрили схему вивозу ухилянтів

3 квітня 2024 12:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Зняття з військового обліку за 7 тисяч доларів — на Одещині викрили схему вивозу ухилянтів
Учасник злочинного угрупування на Одещині Фото: ДБР
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Правоохоронці викрили угрупування зловмисників в Одеській області, яке організувало переправлення ухилянтів до Молдови. Злочинці виготовляли фейкові довідки про зняття з обліку, за що тепер їм загрожує до 9 років в'язниці.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

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Деталі справи

Підприємець в Одеській області залучив до свого плану двох прикордонників та місцевого. Так, саме організатор підшукував охочих втекти до сусідньої країни та підробляв документи про зняття з військового обліку. Підставою для такого рішення був начебто поганий стан здоров'я ухилянта.

Далі діло було за прикордонниками — вони формально оглядали призовника на КПП та пропускали далі. Перевозив втікачів на власному авто четвертий учасник угрупування — багатодітний місцевий мешканець.

За такий "сервіс" кожен клієнт мав заплатити 7 тисяч доларів.  Наразі відомо, що як мінімум чотири особи скористались послугами злочинців.

Яке покарання загрожує

Усі фігуранти обвинувачується у незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Цей злочин кваліфікується за ч. 3 ст. 332 ККУ і карається позбавленням волі на строк до дев'яти років.

Незаконне переправлення ухилянтів за кордон

Раніше ми повідомляли, що в Одеському районі правоохоронці викрили злочину схему, яка допомагала чоловікам призовного віку виїхати за кордон. Затримати злочинців вдалося під час спроби незаконно перетнути державний КПП

Також ми писали, що на Одещині прикордонники затримали переправника, який працював на адміна телеграм-каналу. За попередньою змовою з організатором, він перевозив ухилянтів до державного кордону та за це отримував відсоток оплати.

Одеса
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ДБР
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Одеська область
військовий призов
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