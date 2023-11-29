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Снимал работу ПВО — в Одессе задержали пророссийского блогера

29 ноября 2023 10:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Снимал работу ПВО — в Одессе задержали пророссийского блогера
СБУ задержала блогера. Фото: СБУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила и задержала в Одессе очередного сепаратиста. Пророссийский блогер снимал работу ПВО во время дроновой атаки на город и выложил видео в соцсети.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

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Детали инцидента

35-летний одессит снял на камеру мобильного телефона работу украинской противовоздушной обороны и разместил соответствующие медиафайлы на своей странице в Тик-Ток.

В описании под этим видео он указал точное время и место съемки. Уже через считанные минуты медиа попало в рекомендации многих пользователей соцсети, среди которых были представители спецслужб РФ.

"Полученную таким образом информацию оккупанты могли использовать для корректировки повторных ударов по городу с применением ракетного вооружения и дронов-камикадзе типа "шахед", — говорится в сообщении ведомства.

Какое наказание грозит

Мужчина задержан и сообщил о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других военных формирований). Ему грозит до 8 лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Напомним, в Одессе правоохранители разоблачили пожилого мужчину в коллаборационизме. Любитель "русского мира" поддерживал в запретных соцсетях вооруженную агрессию РФ.

Также мы писали, что служба безопасности Украины задержала в Одессе российского информатора. Мужчина под видом волонтера шпионил за украинскими бойцами и передавал полученные данные врагу.

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