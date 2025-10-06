Украинские пограничники показали, как сбивали дроны

Уничтожение дронов над Одесчиной — пограничники показали видео
В ночь на 6 октября Россия снова атаковала Одесскую область дронами-камикадзе. Силы ПВО на юге обезвредили 14 вражеских БпЛА. Среди них были Shahed, "Герберы" и другие типы беспилотников. Дроны не достигли своих целей благодаря слаженным действиям и точным выстрелам наших бойцов.
Видео с уничтожением "Шахедов" показали в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы.
Сбивание дронов
Этой ночью во время воздушной атаки Одесский пограничный отряд сбил два ударных БпЛА Shahed-136/131 над Черным морем. Огневая группа сработала четко, дроны упали в воду, не причинив вреда. Кроме того, военнослужащие ВМС ВС Украины вместе с другими подразделениями уничтожили еще семь Shahed-136.
"Слаженные действия наших пограничников и военных позволяют уничтожать вражеские дроны еще до того, как они достигнут целей", — отметили в ГПСУ.
Сколько дронов уничтожили
Всего на юге сбили 14 дронов типа "Гербера", "Шахед" и других типов. А также еще три ударных БпЛА.
