Главная Одесса Уничтожение дронов над Одесчиной — пограничники показали видео

Уничтожение дронов над Одесчиной — пограничники показали видео

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 13:44
Украинские пограничники показали, как сбивали дроны
Сбитый "шахед" над морем. Фото: Государственная пограничная служба

В ночь на 6 октября Россия снова атаковала Одесскую область дронами-камикадзе. Силы ПВО на юге обезвредили 14 вражеских БпЛА. Среди них были Shahed, "Герберы" и другие типы беспилотников. Дроны не достигли своих целей благодаря слаженным действиям и точным выстрелам наших бойцов.

Видео с уничтожением "Шахедов" показали в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы.

Читайте также:

Сбивание дронов

Этой ночью во время воздушной атаки Одесский пограничный отряд сбил два ударных БпЛА Shahed-136/131 над Черным морем. Огневая группа сработала четко, дроны упали в воду, не причинив вреда. Кроме того, военнослужащие ВМС ВС Украины вместе с другими подразделениями уничтожили еще семь Shahed-136.

"Слаженные действия наших пограничников и военных позволяют уничтожать вражеские дроны еще до того, как они достигнут целей", — отметили в ГПСУ.

Сколько дронов уничтожили

Всего на юге сбили 14 дронов типа "Гербера", "Шахед" и других типов. А также еще три ударных БпЛА.

Напомним, мы писали, что стали известны последствия ночной атаки на Одесскую область. Также мы писали, что ночью Харьков оказался под массированной атакой БпЛА.

Одесса ВМС пограничники Одесская область Новости Одессы ППО Шахед
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
