Украинские пограничники показали, как сбивали дроны

Сбитый "шахед" над морем. Фото: Государственная пограничная служба

В ночь на 6 октября Россия снова атаковала Одесскую область дронами-камикадзе. Силы ПВО на юге обезвредили 14 вражеских БпЛА. Среди них были Shahed, "Герберы" и другие типы беспилотников. Дроны не достигли своих целей благодаря слаженным действиям и точным выстрелам наших бойцов.

Видео с уничтожением "Шахедов" показали в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы.

Сбивание дронов

Этой ночью во время воздушной атаки Одесский пограничный отряд сбил два ударных БпЛА Shahed-136/131 над Черным морем. Огневая группа сработала четко, дроны упали в воду, не причинив вреда. Кроме того, военнослужащие ВМС ВС Украины вместе с другими подразделениями уничтожили еще семь Shahed-136.

"Слаженные действия наших пограничников и военных позволяют уничтожать вражеские дроны еще до того, как они достигнут целей", — отметили в ГПСУ.

Сколько дронов уничтожили

Всего на юге сбили 14 дронов типа "Гербера", "Шахед" и других типов. А также еще три ударных БпЛА.

Напомним, мы писали, что стали известны последствия ночной атаки на Одесскую область. Также мы писали, что ночью Харьков оказался под массированной атакой БпЛА.