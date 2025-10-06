Відео
Україна
Головна Одеса Знищення дронів над Одещиною — прикордонники показали відео

Знищення дронів над Одещиною — прикордонники показали відео

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 13:44
Українські прикордонники показали, як збивали дрони
Збитий "шахед" над морем. Фото: Державна прикордонна служба

У ніч проти 6 жовтня Росія знову атакувала Одещину дронами-камікадзе. Сили ППО на півдні знешкодили 14 ворожих БпЛА. Серед них були Shahed, "Гербери" та інші типи безпілотників. Дрони не досягли своїх цілей завдяки злагодженим діям та точним пострілам наших бійців.

Відео зі знищенням "Шахедів" показали в Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби.

Читайте також:

Збиття дронів

Цієї ночі під час повітряної атаки Одеський прикордонний загін збив два ударні БпЛА Shahed-136/131 над Чорним морем. Вогнева група спрацювала чітко, дрони впали у воду, не завдавши шкоди. Крім того, військовослужбовці ВМС ЗС України разом з іншими підрозділами знищили ще сім Shahed-136.

"Злагоджені дії наших прикордонників і військових дозволяють знищувати ворожі дрони ще до того, як вони досягнуть цілей", — зазначили у ДПСУ.

Скільки дронів знищили

Загалом на півдні збили 14 дронів типу "Гербера", "Шахед" та інших типів. А також ще три ударних БпЛА.

Нагадаємо, ми писали, що стали відомі наслідки нічної атаки на Одещину. Також ми писали, що вночі Харків опинився під масованою атакою БпЛА.

Одеса ВМС прикордонники Одеська область Новини Одеси ППО Шахед
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
