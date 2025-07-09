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Главная Одесса Уничтожение Крымского моста — у РФ нет альтернативы для логистики

Уничтожение Крымского моста — у РФ нет альтернативы для логистики

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 19:55
Уничтожение Крымского моста лишит ВС РФ логистики,- представитель ВМС Плетенчук
Крымский мост. Фото иллюстративное: Армия.Информ

Россияне все больше опасаются потери Крымского моста от очередной атаки ВСУ. Это связано с тем, что сейчас только по этому путепроводу РФ может перебрасывать силы и средства группировкам на юге Украины.

Обэтом сообщил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире День.LIVE.

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Важность Крымского моста

Большие десантные корабли РФ, которые могут доставлять военные грузы морем не выходят в акваторию из-за угрозы со стороны ВСУ. А железнодорожные паромы почти все уже были уничтожены Силами обороны Украины. Доставлять же технику самолетами — слишком дорого.

Именно поэтому единственным вариантом обеспечения некоторых группировок ВС РФ на юге Украины является только Крымский мост, который также уже едва выдерживает такую нагрузку.

"Он и так же уже не выдерживает нагрузки тяжелой бронетехники эшелонами. Поэтому россияне, прекрасно понимая опасность от потери так называемого Крымского моста вынуждены искать запасной вариант по суше через оккупированные территории, однако такие маршруты находятся очень близко к линии боевого соприкосновения",— говорит спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

Напомним, недавно мы писали о деталях операции по подрыву Крымского моста. А также о том, что РФ опасается высадки украинского десанта.

Одесса Новости Одессы Крымский мост война в Украине Дмитрий Плетенчук
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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