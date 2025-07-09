Знищення Кримського мосту позбавить ЗС РФ логістики,- речник ВМС Плетенчук

Кримський міст. Фото ілюстративне: Армія.Інформ

Росіяни все більше побоюються втрати Кримського мосту від чергової атаки ЗСУ. Це пов'язано із тим, що наразі лише цим шляхопровідом РФ може перекидати сили та засоби угрупуванням на півдні України.

Про це повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук в ефірі День.LIVE.

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Важливість Кримського мосту

Великі десантні кораблі РФ, які можуть доставляти військові вантажі морем не виходять в акваторію через загрозу з боку ЗСУ. А залізничні пороми майже всі вже були знищені Силами оборони України. Доставляти ж техніку літаками — надто дорого.

Саме тому єдиним варіантом забезпечення деяких угрупувань ЗС РФ на півдні України є лише Кримський міст, який також вже ледве витримує таке навантаження.

"Він так само вже не витримує навантаження важкої бронетехніки ешелонами. Тому росіяни, чудово розуміючи небезпеку від втрати так званого Кримського мосту вимушені шукати запасний варіант суходолом через окуповані території, однак такі маршрути знаходяться дуже близько до лінії бойового зіткнення",— каже речник ВМС України Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про деталі операції по підриву Кримського мосту. А також про те, що РФ побоюється висадки українського десанту.