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Уничтожение особняка Гавсевича в Одессе — прокуратура направила дело в суд

5 декабря 2023 14:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Уничтожение особняка Гавсевича в Одессе — прокуратура направила дело в суд
Имение Гавсевича. Фото: Одесская областная прокуратура
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Одесское имение Гавсевича, являющееся объектом культурного наследия, оказалось в центре скандала. В настоящее время в суд направлен обвинительный акт относительно владельца здания и руководителя предприятия-подрядчика по факту умышленного уничтожения, разрушения и повреждения объектов культурного наследия или их частей.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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Разрушенная стена здания. Фото: Одесская областная прокуратура

Что известно об уничтожении исторического здания

Совместно владелец и руководитель предприятия-подрядчика провели строительные работы, включая демонтаж ограждающих и несущих конструкций без необходимых разрешений. Эти действия привели к серьезному повреждению объекта культурного наследия, в частности его архитектурных и исторических элементов.

Заваленные камни в имении. Фото: Одесская областная прокуратура

Во время ремонтных работ с помощью строительной техники были демонтированы части ограждающих и несущих конструкций, а также перекрытие здания-памятника. Серьезно повреждены кровля и определенные части здания на разных этажах.

Выбитые окна в здании. Фото: Одесская областная прокуратура

Какое наказание грозит

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении мужчин. Им грозит наказание по ч. 5 ст. 298 УК Украины, которая предусматривает до 8 лет тюрьмы.

Напомним, Исторический особняк Гавсевича будет восстанавливать ООО "Универсал Директ". Дополнительно ООО "Универсал Директ" обязано уплатить штраф в размере 170 тысяч гривен за нарушение требований охраны культурного наследия.

Кроме того, здание находилось в полуразрушенном состоянии около 20 лет. Каждый новый владелец исторического сооружения обещал его отреставрировать, но этого так и не делает. Новини.LIVE решили рассказать историю заброшенного на произвол судьбы исторического поместья.

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