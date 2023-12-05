Знищення маєтку Гавсевича в Одесі — прокуратура скерувала справу до суду

Маєток Гавсевича. Фото: Одеська обласна прокуратура

Одеський маєток Гавсевича, який є об'єктом культурної спадщини, опинився в центрі скандалу. Наразі до суду скеровано обвинувальний акт щодо власника будівлі та керівника підприємства-підрядника за фактом умисного знищення, руйнування та пошкодження об'єктів культурної спадщини чи їх частин.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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Зруйнована стіна будівлі. Фото: Одеська обласна прокуратура

Що відомо про знищення історичної будівлі

Спільно власник та керівник підприємства-підрядника провели будівельні роботи, включаючи демонтаж огороджуючих та несучих конструкцій, без необхідних дозволів. Ці дії призвели до серйозного пошкодження об'єкта культурної спадщини, зокрема його архітектурних та історичних елементів.

Завалене каміння у маєтку. Фото: Одеська обласна прокуратура

Під час ремонтних робіт, за допомогою будівельної техніки, були демонтовані частини огороджуючих та несучих конструкцій, а також перекриття будівлі-пам'ятки. Серйозно пошкоджено покрівлю та певні частини будівлі на різних поверхах.

Вибиті вікна у будівлі. Фото: Одеська обласна прокуратура

Яке покарання загрожує

Наразі прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно чоловіків. Їм загрожує покарання за ч. 5 ст. 298 КК України, що передбачає до 8 років увʼязнення.

Нагадаємо, Історичний особняк Гавсевича буде відновлювати ТОВ "Універсал Дірект". Додатково, ТОВ "Універсал Дірект" зобов'язане сплатити штраф у розмірі 170 тисяч гривень за порушення вимог охорони культурної спадщини.

Крім того, будинок перебував у напівзруйнованому стані близько 20 років. Кожен новий власник історичної споруди обіцяв її відреставрувати, але цього так і не робить. Новини.LIVE вирішили розповісти історію покинутого напризволяще історичного маєтку.