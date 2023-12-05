Знищення маєтку Гавсевича в Одесі — прокуратура скерувала справу до суду
Одеський маєток Гавсевича, який є об'єктом культурної спадщини, опинився в центрі скандалу. Наразі до суду скеровано обвинувальний акт щодо власника будівлі та керівника підприємства-підрядника за фактом умисного знищення, руйнування та пошкодження об'єктів культурної спадщини чи їх частин.
Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.
Що відомо про знищення історичної будівлі
Спільно власник та керівник підприємства-підрядника провели будівельні роботи, включаючи демонтаж огороджуючих та несучих конструкцій, без необхідних дозволів. Ці дії призвели до серйозного пошкодження об'єкта культурної спадщини, зокрема його архітектурних та історичних елементів.
Під час ремонтних робіт, за допомогою будівельної техніки, були демонтовані частини огороджуючих та несучих конструкцій, а також перекриття будівлі-пам'ятки. Серйозно пошкоджено покрівлю та певні частини будівлі на різних поверхах.
Яке покарання загрожує
Наразі прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно чоловіків. Їм загрожує покарання за ч. 5 ст. 298 КК України, що передбачає до 8 років увʼязнення.
Нагадаємо, Історичний особняк Гавсевича буде відновлювати ТОВ "Універсал Дірект". Додатково, ТОВ "Універсал Дірект" зобов'язане сплатити штраф у розмірі 170 тисяч гривень за порушення вимог охорони культурної спадщини.
Крім того, будинок перебував у напівзруйнованому стані близько 20 років. Кожен новий власник історичної споруди обіцяв її відреставрувати, але цього так і не робить. Новини.LIVE вирішили розповісти історію покинутого напризволяще історичного маєтку.
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