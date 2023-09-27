Уничтожение особняка Гавсевича в Одессе: прокуратура сообщила о подозрениях
Одесский особняк Гавсевича, являющийся объектом культурного наследия, оказался в центре скандала. По данным прокуроров, владелец и руководитель предприятия-подрядчика получили подозрение в сознательном разрушении и повреждении этого памятника архитектуры.
Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.
Уничтожение особняка Гавсевича
Совместно владелец и руководитель предприятия-подрядчика провели строительные работы, включая демонтаж ограждающих и несущих конструкций без необходимых разрешений. Эти действия привели к серьезному повреждению объекта культурного наследия, в частности его архитектурных и исторических элементов.
Во время ремонтных работ с помощью строительной техники были демонтированы части ограждающих и несущих конструкций, а также перекрытие здания-памятника. Серьезно повреждены кровля и определенные части здания на разных этажах.
Какое наказание ждет владельца имения
При процессуальном руководстве прокуроров сообщено о подозрении владельцу особняка Гавсевича и руководителю предприятия-подрядчика в умышленном уничтожении, разрушении и повреждении объектов культурного наследия или их частей (ч. 5 ст. 298 УК Украины). Такие действия наказываются лишением свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет или без такого.
В настоящее время рассматриваются вопросы избрания мер для подозреваемых в разрушении этого исторического наследия.
Напомним, Исторический особняк Гавсевича будет восстанавливать ООО "Универсал Директ". Дополнительно ООО "Универсал Директ" обязано уплатить штраф в размере 170 тысяч гривен за нарушение требований охраны культурного наследия.
Кроме того, здание находилось в полуразрушенном состоянии около 20 лет. Каждый новый владелец исторического сооружения обещал его отреставрировать, но этого так и не делает. Новини.LIVE решили рассказать историю заброшенного на произвол судьбы исторического поместья.