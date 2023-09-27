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Уничтожение особняка Гавсевича в Одессе: прокуратура сообщила о подозрениях

27 сентября 2023 14:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Уничтожение особняка Гавсевича в Одессе: прокуратура сообщила о подозрениях
Разрушенный памятник архитектуры. Фото: Одесская областная прокуратура
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одесский особняк Гавсевича, являющийся объектом культурного наследия, оказался в центре скандала. По данным прокуроров, владелец и руководитель предприятия-подрядчика получили подозрение в сознательном разрушении и повреждении этого памятника архитектуры.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Уничтожение особняка Гавсевича

Совместно владелец и руководитель предприятия-подрядчика провели строительные работы, включая демонтаж ограждающих и несущих конструкций без необходимых разрешений. Эти действия привели к серьезному повреждению объекта культурного наследия, в частности его архитектурных и исторических элементов.

Разрушен особняк Гавсевича. Фото: Одесская областная прокуратура
Разрушенный особняк Гавсевича. Фото: Одесская областная прокуратура

Во время ремонтных работ с помощью строительной техники были демонтированы части ограждающих и несущих конструкций, а также перекрытие здания-памятника. Серьезно повреждены кровля и определенные части здания на разных этажах.

Какое наказание ждет владельца имения

При процессуальном руководстве прокуроров сообщено о подозрении владельцу особняка Гавсевича и руководителю предприятия-подрядчика в умышленном уничтожении, разрушении и повреждении объектов культурного наследия или их частей (ч. 5 ст. 298 УК Украины). Такие действия наказываются лишением свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет или без такого.

В настоящее время рассматриваются вопросы избрания мер для подозреваемых в разрушении этого исторического наследия.

Напомним, Исторический особняк Гавсевича будет восстанавливать ООО "Универсал Директ". Дополнительно ООО "Универсал Директ" обязано уплатить штраф в размере 170 тысяч гривен за нарушение требований охраны культурного наследия.

Кроме того, здание находилось в полуразрушенном состоянии около 20 лет. Каждый новый владелец исторического сооружения обещал его отреставрировать, но этого так и не делает. Новини.LIVE решили рассказать историю заброшенного на произвол судьбы исторического поместья.

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