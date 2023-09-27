Знищення особняка Гавсевича в Одесі: прокуратура повідомила про підозри

Зруйнований пам’ятник архітектури. Фото: Одеська обласна прокуратура

Одеський особняк Гавсевича, який є об'єктом культурної спадщини, опинився в центрі скандалу. За даними прокурорів, власник та керівник підприємства-підрядника отримали підозру у свідомому руйнуванні та пошкодженні цієї пам'ятки архітектури.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Знищення особняка Гавсевича

Спільно власник та керівник підприємства-підрядника провели будівельні роботи, включаючи демонтаж огороджуючих та несучих конструкцій, без необхідних дозволів. Ці дії призвели до серйозного пошкодження об'єкта культурної спадщини, зокрема його архітектурних та історичних елементів.

Зруйнований особняк Гавсевича. Фото: Одеська обласна прокуратура

Під час ремонтних робіт, за допомогою будівельної техніки, були демонтовані частини огороджуючих та несучих конструкцій, а також перекриття будівлі-пам'ятки. Серйозно пошкоджено покрівлю та певні частини будівлі на різних поверхах.

Яке покарання чекає на власника маєтку

За процесуального керівництва прокурорів повідомлено про підозру власнику особняка Гавсевича та керівнику підприємства-підрядника в умисному знищенні, руйнуванні та пошкодженні об'єктів культурної спадщини чи їх частин (ч. 5 ст. 298 КК України). Такі дії караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Наразі розглядаються питання щодо обрання запобіжних заходів для підозрюваних у руйнуванні цієї історичної спадщини.

Нагадаємо, Історичний особняк Гавсевича буде відновлювати ТОВ "Універсал Дірект". Додатково, ТОВ "Універсал Дірект" зобов'язане сплатити штраф у розмірі 170 тисяч гривень за порушення вимог охорони культурної спадщини.

Крім того, будинок перебував у напівзруйнованому стані близько 20 років. Кожен новий власник історичної споруди обіцяв її відреставрувати, але цього так і не робить. Новини.LIVE вирішили розповісти історію покинутого напризволяще історичного маєтку.