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Скидка на штраф за 10 тысяч долларов — в Одессе разоблачили чиновницу Антимонопольного комитета

24 июля 2024 15:51
Верзилова Єлизавета - редактор
В Одессе разоблачили должностницу АМКУ на взяточничестве: детали
Задержана должностница Антимонопольного комитета в Одессе. Фото: Одесская областная прокуратура
Верзилова Єлизавета - редактор

В Одесской области была разоблачена должностница Антимонопольного комитета Украины на вымогательстве и получении взятки. За 10 тыс. долларов женщина обещала помочь предпринимателю избежать кругленького штрафа, но сейчас сама под угрозой тюремного заключения.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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Правоохранители задержали чиновницу АМКУ в Одессе. Фото: СБУ

Детали схемы

Чиновница подстрекала к взятке бизнесмена, который нарушил законодательство при покупке на аукционе и приватизации нежилого здания. Сначала женщина потребовала у частного предпринимателя 20 тыс. долларов, но потом решила сделать скидку и свои услуги оценила в 10 тыс. долларов.

Чиновник разоблачили на взяточничестве в Одессе
Деньги, которые требовала чиновница. Фото: СБУ
Задержана должностница Антимонопольного комитета в Одессе
Взятка для должностного лица. Фото: Нацполиция

За эти деньги она обещала "смягчить наказание" за нарушение антимонопольного законодательства. В частности, взяточница планировала снизить размер штрафа с 3,5 млн грн до 30 тыс. грн и оттянуть решение о внесении предприятия в "черный список", чтобы бизнесмен и дальше мог участвовать в аукционах.

Какое наказание

Чиновник в настоящее время находится под стражей с возможностью внесения залога. Ей объявили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). За совершенное женщина может попасть за решетку на десять лет.

Случаи взяточничества в Одесской области

Мы писали, что в Одесской области разоблачили работника облгосадминистрации, который за взятки гарантировал "бронь" от мобилизации. Чиновник обещал повлиять на решение уполномоченных лиц за 1000 долларов, что теперь чревато ему тюремным заключением.

Также мы писали, что в декларации бывшего начальника отдела таможенного оформления Одесской таможни за 2022 год было обнаружено имущества на миллионы гривен. Его невозможно было приобрести на средства, полученные из законных источников. В Агентстве по предотвращению коррупции сообщают, что мужчина приобрел право собственности на один из автомобилей по цене ниже минимальной рыночной.

СБУ Одесса взятка тюрьма полиция АМКУ чиновники штраф Одесская область прокуратура Новости Одессы Украинский бизнес преступление предприниматели

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