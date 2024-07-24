В Одесі викрили посадовицю АМКУ на хабарництві: деталі

Затримано посадовицю Антимонопольного комітету в Одесі. Фото: Одеська обласна пркуратура

В Одеській області було викрито посадовицю Антимонопольного комітету України на вимаганні та одержанні хабара. За 10 тис. доларів жінка обіцяла допомогти підприємцю уникнути кругленького штрафу, але зараз сама під загрозою тюремного ув'язнення.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

Читайте також:

Правоохоронці затримали посадовицю АМКУ в Одесі. Фото: СБУ

Деталі схеми

Посадовиця підбурювала до хабаря бізнесмена, який порушив законодавство під час купівлі на аукціоні та приватизації нежитлової будівлі. Спершу жінка вимагала у приватного підприємця 20 тис. доларів, але потім вирішила зробити знижку та свої послуги оцінила у 10 тис. доларів.

Гроші, які вимагала посадовиця. Фото: СБУ

Хабар для посадовиці. Фото: Нацполіція

За ці гроші вона обіцяла "пом'якшити покарання" за порушення антимонопольного законодавства. Зокрема, хабарниця планувала зменшити розмір штрафу з 3,5 млн грн до 30 тис. грн та відтягнути рішення щодо внесення підприємства до "чорного списку", аби бізнесмен й надалі міг брати участь в аукціонах.

Яке покарання

Посадовиця наразі перебуває під вартою з можливістю внесення застави. Їй оголосили про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). За скоєне жінка може потрапити за ґрати на десять років.

Випадки хабарництва на Одещині

Ми писали, що в Одеській області викрили працівника облдержадміністрації, який за хабарі гарантував "бронь" від мобілізації. Чиновник обіцяв вплинути на рішення уповноважених осіб за 1000 доларів, що тепер загрожує йому тюремним ув'язненням.

Також ми писали, що в декларації колишнього начальника відділу митного оформлення Одеської митниці за 2022 рік було виявлено майна на мільйони гривень. Його неможливо було придбати за кошти, отримані із законних джерел. В Агентстві із запобігання корупції повідомляють, що чоловік набув права власності на один з автомобілів за ціною, яка є нижчою за мінімальну ринкову.