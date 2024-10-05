Кто из одесситов останется без света сегодня, 5 октября — список адресов

Энергетики ремонтируют оборудование. Фото: ДТЭК

Сегодня, 5 октября, из-за ремонтных работ ДТЭК абоненты северной, южной и центральной распределительных электросетей остались без света. Электроснабжение обещают вернуть горожанам к вечеру, однако время может меняться в зависимости от выполнения ремонта.

Об этом в субботу, 5 октября, сообщили в Одесском городском совете.

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Где нет света из-за ремонта

Северный РЭС:

ул. 4-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я, 9-я, 10-я, 11-а, 12, 34-а, 36-а, 37-а, 38-а, 39-а, 40-а, 41-а, 42-а, 43-я, 44-а, 45-а, 46-а, 47-а, 48-а, 49-а, 50-а, 51-а, а, 52-я, 53-я, 54-я, 55-я, линии на жилом массиве,

ул. Мицкевича,1 — 35,

ул. Демьянова, 1 — 13а,

ул. Днепровская, 1 — 40,

ул. Донецкая, 1 — 4,

ул. Жолио Кюри, 1 — 26,

ул. Капитана Кузнецова, 71а — 102,

ул. Конноармейская,

ул. Бахмутская,

ул. Леси Украинки 1 — 28, 86а,

ул. Котлеевская, 13, 13а, 15, 16, 18,

ул. Лутька,

ул. Мелитопольская,

ул. Победы,

ул. Ракетная, 1 — 18,

ул. Рельефная, 1 — 35,

ул. Пространственная,

ул. Мариупольская, 1 — 19а,

ул. Серогодского,

ул. Соляно,

ул. Симферопольская, 1 — 24,

ул. Степная, 1 — 14,

ул. Центральная,

ул. Шептицкого,

ул. Яблочное 1 — 4,

ул. Керченская,

пров. 2-й Керченский, 1 — 15,

ул. Вишневая, 1 — 43,

пров. Вишневый, 2 — 14,

ул. Песочная,

пров. Песочный, 1 — 4,

проспект Князя Владимира Великого, 4 — 59.

Работы до 19:00

Южный РЭС:

Аркадийская аллея, 1/корп.3, 8, 14, 14/1, 20, 22, 26,

Валерия Самофалова, 3, 3б, 16, 17, 17/корп.3, 18, 18а, б, в, 19, 22,

ул. Кольцевая, 1, 1а, 1б, 3, 3а, 3б, 5б, 6, 8, 8б, 8д, 9, 9а, 11, 12,

ул. Сечевых стрелков, 2/22,

ул. Балтиморская, 9-г, 9/корп.2, 17, 17а,

ул. Костанди, 3, 3/3, 3а, б, в, г, д, е, 5, 5/21, 5/24, 5/32, 5/33, 5-а, 5в, 6д, 8/9,

ул. Хрустальная, 1,

дорога Фонтанская,

пров. Глуховский, 1б,2,7,

пров. Аркадиевский,

пров. Кортацци, 7,

пров. Коллективный,

пров. Летний,

пров. Мореходный,

пров. Морской,

пров. Университетский 2, 3, 4, 4б, 5, 5/1, 7.

Работы до 19:00

Центральный РЭС:

ул. Балковская, 3 — 27,

ул. Алексея Вадатурского, 16, 18,

ул. Александра Кутузакия, 1, 3,

ул. Садыковская, 19, 22, 24, 26, 28,

ул. Сегедская, 16,

ул. Скидановская, 4, 8, 7/11,

дорога Фонтанская, 9б.

Работы до 19:00.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, стало известно, когда в Одесской области появятся плавучие электростанции.

Также под Одессой построят школу- бункер.