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Знову без світла — кому з одеситів варто зарядити повербанки

5 жовтня 2024 09:45
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Хто з одеситів залишиться без світла сьогодні, 5 жовтня — список адрес
Енергетики ремонтують обладнання. Фото: ДТЕК
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 5 жовтня, через ремонтні роботи ДТЕК абоненти північної, південної та центральної розподільчих електромереж залишилися без світла. Електропостачання обіцяють повернути містянам до вечора, проте час може змінюватися залежно від виконання ремонту.

Про це у суботу, 5 жовтня, повідомили в Одеській міській раді.

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Адреси відключень світла. Фото: скриншот

Де немає світла через ремонт

Північний РЕМ: 

  • вул. 4-а, 5-а, 6-а, 7-а, 8-а, 9-а,10-а, 11-а, 12, 34-а, 36-а, 37-а, 38-а, 39-а, 40-а, 41-а, 42-а, 43-я, 44-а, 45-а, 46-а, 47-а, 48-а, 49-а, 50-а, 51-а, 52-а, 53-я, 54-а, 55-а, лінії на житловому масиві,
  • вул. Міцкевича,1-35, 
  • вул. Дем’янова, 1 — 13а,
  • вул. Дніпровська, 1 — 40,  
  • вул. Донецька, 1 — 4,
  • вул. Жоліо Кюрі, 1 — 26,
  • вул. Капітана Кузнєцова, 71а — 102,  
  • вул. Кінноармійська,
  • вул. Бахмутська,
  • вул. Лесі Українки 1 — 28, 86а,
  • вул. Котлєєвська, 13, 13а, 15, 16, 18,
  • вул. Луцька,
  • вул. Мелітопольська,  
  • вул. Перемоги,
  • вул. Ракетна, 1 — 18,
  • вул. Рельєфна, 1 — 35,
  • вул. Просторова,  
  • вул. Маріупольська, 1 — 19а,
  • вул. Серогодського,
  • вул. Соляна,  
  • вул. Сімферопольська, 1 — 24,  
  • вул. Степова, 1 — 14,  
  • вул. Центральна,  
  • вул. Шептицького,
  • вул. Яблучна 1 — 4,
  • вул. Керченська,
  • пров. 2-й Керченський, 1 — 15,
  • вул. Вишнева, 1 — 43,
  • пров. Вишневий, 2 — 14,
  • вул. Пісочна,
  • пров. Пісочний, 1 — 4,
  • проспект Князя Володимира Великого, 4 — 59. 

Роботи до 19:00 

Південний РЕМ: 

  • Аркадійська алея, 1/корп.3, 8, 14, 14/1, 20, 22, 26,  
  • Валерія Самофалова, 3, 3б, 16, 17, 17/корп.3, 18, 18а,б,в, 19, 22,
  • вул. Кільцева, 1, 1а, 1б, 3, 3а, 3б, 5б, 6, 8, 8б, 8д, 9, 9а,11, 12,
  • вул. Січових стрільців, 2/22,
  • вул. Балтиморська,  9-г, 9/корп.2, 17, 17а,
  • вул. Костанді, 3, 3/3, 3а, б, в, г, д, е, 5, 5/21, 5/24, 5/32, 5/33, 5-а, 5в, 6д, 8/9,
  • вул. Кришталева, 1,
  • дорога Фонтанська,
  • пров. Глухівський, 1б,2,7,
  • пров. Аркадіївський,
  • пров. Кортацці, 7,
  • пров. Колективний,
  • пров. Літній,
  • пров. Мореплавний,
  • пров. Морський,
  • пров. Університетський 2, 3, 4, 4б, 5, 5/1, 7. 

Роботи до 19:00 

Центральний РЕМ:

  • вул. Балківська, 3-27,  
  • вул. Олексія Вадатурського, 16, 18,  
  • вул. Олександра Кутузакія, 1, 3,  
  • вул. Садиковська, 19, 22, 24, 26, 28,  
  • вул. Сегедська, 16,
  • вул. Скиданівська, 4, 8, 7/11,
  • дорога Фонтанська, 9б.

Роботи до 19.00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, стало відомо, коли на Одещині з'являться плавучі електростанції.

Також під Одесою збудують школу-бункер.

Одеса Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси ДТЕК світло

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