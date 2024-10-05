Хто з одеситів залишиться без світла сьогодні, 5 жовтня — список адрес

Енергетики ремонтують обладнання. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 5 жовтня, через ремонтні роботи ДТЕК абоненти північної, південної та центральної розподільчих електромереж залишилися без світла. Електропостачання обіцяють повернути містянам до вечора, проте час може змінюватися залежно від виконання ремонту.

Про це у суботу, 5 жовтня, повідомили в Одеській міській раді.

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Де немає світла через ремонт

Північний РЕМ:

вул. 4-а, 5-а, 6-а, 7-а, 8-а, 9-а,10-а, 11-а, 12, 34-а, 36-а, 37-а, 38-а, 39-а, 40-а, 41-а, 42-а, 43-я, 44-а, 45-а, 46-а, 47-а, 48-а, 49-а, 50-а, 51-а, 52-а, 53-я, 54-а, 55-а, лінії на житловому масиві,

вул. Міцкевича,1-35,

вул. Дем’янова, 1 — 13а,

вул. Дніпровська, 1 — 40,

вул. Донецька, 1 — 4,

вул. Жоліо Кюрі, 1 — 26,

вул. Капітана Кузнєцова, 71а — 102,

вул. Кінноармійська,

вул. Бахмутська,

вул. Лесі Українки 1 — 28, 86а,

вул. Котлєєвська, 13, 13а, 15, 16, 18,

вул. Луцька,

вул. Мелітопольська,

вул. Перемоги,

вул. Ракетна, 1 — 18,

вул. Рельєфна, 1 — 35,

вул. Просторова,

вул. Маріупольська, 1 — 19а,

вул. Серогодського,

вул. Соляна,

вул. Сімферопольська, 1 — 24,

вул. Степова, 1 — 14,

вул. Центральна,

вул. Шептицького,

вул. Яблучна 1 — 4,

вул. Керченська,

пров. 2-й Керченський, 1 — 15,

вул. Вишнева, 1 — 43,

пров. Вишневий, 2 — 14,

вул. Пісочна,

пров. Пісочний, 1 — 4,

проспект Князя Володимира Великого, 4 — 59.

Роботи до 19:00

Південний РЕМ:

Аркадійська алея, 1/корп.3, 8, 14, 14/1, 20, 22, 26,

Валерія Самофалова, 3, 3б, 16, 17, 17/корп.3, 18, 18а,б,в, 19, 22,

вул. Кільцева, 1, 1а, 1б, 3, 3а, 3б, 5б, 6, 8, 8б, 8д, 9, 9а,11, 12,

вул. Січових стрільців, 2/22,

вул. Балтиморська, 9-г, 9/корп.2, 17, 17а,

вул. Костанді, 3, 3/3, 3а, б, в, г, д, е, 5, 5/21, 5/24, 5/32, 5/33, 5-а, 5в, 6д, 8/9,

вул. Кришталева, 1,

дорога Фонтанська,

пров. Глухівський, 1б,2,7,

пров. Аркадіївський,

пров. Кортацці, 7,

пров. Колективний,

пров. Літній,

пров. Мореплавний,

пров. Морський,

пров. Університетський 2, 3, 4, 4б, 5, 5/1, 7.

Роботи до 19:00

Центральний РЕМ:

вул. Балківська, 3-27,

вул. Олексія Вадатурського, 16, 18,

вул. Олександра Кутузакія, 1, 3,

вул. Садиковська, 19, 22, 24, 26, 28,

вул. Сегедська, 16,

вул. Скиданівська, 4, 8, 7/11,

дорога Фонтанська, 9б.

Роботи до 19.00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

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