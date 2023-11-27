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Снова надвигается антициклон — в Одессе объявили штормовое предупреждение

27 ноября 2023 16:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Снова надвигается антициклон — в Одессе объявили штормовое предупреждение
Шторм в Одессе на Ланжероне. Фото: УНИАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Завтра, 28 ноября, в течение суток в Одессе снова объявили штормовое предупреждение. В городе ожидаются порывы юго-западного ветра до 20 м/с. Также в области ожидается небольшой дождь, местами гололедица.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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В мэрии отмечают, что в связи с ухудшением погодных условий Одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин.

"Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями - из-за сильного порывистого ветра и дождя возможно падение ветвей и кабелей", — говорится в сообщении.

Экстренные службы помощи

  • Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;
  • Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;
  • Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01.

Также из-за шторма на Одесчине в ближайшее время возможны отключения света. Ветер может оборвать линии электропередачи. Бригады ДТЭК находятся в повышенной готовности.

Напомним, сегодня, 27 ноября, в Одессе хранится гололед на дорогах и тротуарах. В связи с этим в городе работают круглосуточные травматологические пункты, куда каждый может обратиться за помощью в случае необходимости.

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