Одесская область стала лидером по сбору зерновых

Комбайн убирает урожай. Фото: superagronom.com

В Украине намолотили 50,4 млн тонн нового урожая, собранного на площади 14,2 млн га. Больше всего зерна собрали в Одесской области.

Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

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Что известно

По валовому сбору зерновых культур в лидерах оказалась Одесская область. Аграрии региона собрали 4,2 млн тонн зерна. Со значительным отрывом за Одесчиной следуют Полтавщина (2,9 млн тонн) и Днепропетровщина (2,5 млн тонн). По урожайности лучшие результаты продемонстрировали Хмельницкая, Черновицкая и Ивано-Франковская области.

Информация о сборе урожая. Фото: Минагрополитики

В общей сложности собрали 34,3 млн тонн зерновых, 13,6 млн тонн масличных и 2,5 млн тонн сахарной свеклы.

Урожай в Одесской области

Напомним, этим летом Одесчина потеряла более половины урожая подсолнечника и кукурузы. Причиной стали изменения климата и засуха в регионе.

Одесская область стала лидером винодельческой отрасли в Украине. Здесь уже сосредоточено более 60% всего виноградарства в Украине, а новые инициативы позволят производителям выходить на европейские рынки.