Одеська область стала лідером за збором зернових

Знову в лідерах — на Одещині намолотили найбільше зерна
В Україні намолотили 50,4 млн тонн нового врожаю, який зібраний на площі 14,2 млн га. Найбільше зерна зібрали в Одеській області.
Про це повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства України.
Що відомо
За валовим збором зернових культур у лідерах опинилася Одеська область. Аграрії регіону зібрали 4,2 млн тонн зерна. Зі значним відривом за Одещиною слідують Полтавщина (2,9 млн тонн) і Дніпропетровщина (2,5 млн тонн). За врожайністю найкращі результати продемонстрували Хмельницька, Чернівецька та Івано-Франківська області.
Загалом зібрали 34,3 млн тонн зернових, 13,6 млн тонн олійних та 2,5 млн тонн цукрового буряку.
Врожай на Одещині
Нагадаємо, цього літа Одещина втратила більш ніж половину врожаю соняшника і кукурудзи. Причиною стали зміни клімату і спричинена ними посуха в регіоні.
Натомість Одеська область стала лідером виноробної галузі в Україні. Тут вже зосереджені понад 60% всього виноградарства в Україні, а нові ініціативи дозволять виробникам виходити на європейські ринки.
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