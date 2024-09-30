Одеська область стала лідером за збором зернових

Комбайн збирає врожай. Фото: superagronom.com

В Україні намолотили 50,4 млн тонн нового врожаю, який зібраний на площі 14,2 млн га. Найбільше зерна зібрали в Одеській області.

Про це повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

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Що відомо

За валовим збором зернових культур у лідерах опинилася Одеська область. Аграрії регіону зібрали 4,2 млн тонн зерна. Зі значним відривом за Одещиною слідують Полтавщина (2,9 млн тонн) і Дніпропетровщина (2,5 млн тонн). За врожайністю найкращі результати продемонстрували Хмельницька, Чернівецька та Івано-Франківська області.

Інформація про збір врожаю. Фото: Мінагрополітики

Загалом зібрали 34,3 млн тонн зернових, 13,6 млн тонн олійних та 2,5 млн тонн цукрового буряку.

Врожай на Одещині

Нагадаємо, цього літа Одещина втратила більш ніж половину врожаю соняшника і кукурудзи. Причиною стали зміни клімату і спричинена ними посуха в регіоні.

Натомість Одеська область стала лідером виноробної галузі в Україні. Тут вже зосереджені понад 60% всього виноградарства в Україні, а нові ініціативи дозволять виробникам виходити на європейські ринки.