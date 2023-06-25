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Издевательство над херсонской воспитательницей: в Одессе начался суд

25 июня 2023 16:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Издевательство над херсонской воспитательницей: в Одессе начался суд
Елена Наумова. Фото: Юрий Билоус
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

В Малиновском суде Одессы началось судебное разбирательство дела о похищении российскими военными воспитательницы детсада и блоггерши из Херсона Елены Наумовой. Оккупанты издевались над женщиной за ее проукраинскую позицию.

Об этом сообщил в Фейсбуке ее адвокат Юрий Белоус.

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"11 дней Елену удерживали в подвале в Херсоне и издевались. Делали это исключительно за ее публичную проукраинскую позицию",— написал Юрий Белоус.

Также он добавил, что Елена Наумова — воспитательница в детском саду и блоггер. Находясь в оккупированном Херсоне, открыто высказывалась против российской оккупации, проводила прямые эфиры в TikTok, помогала людям в городе.

Отметим, в Малиновском суде Одессы рассматривают дело в отношении херсонского гауляйтера Сальдо. Его обвиняют в государственной измене в условиях военного положения, коллаборационной деятельности, оправдывании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и глорификации ее участников.

Напомним, Министерство юстиции судилось с требованием забрать активы у Сальдо, подозреваемого в госизмене в условиях военного положения. Отягчающим обстоятельством стало открытое уголовное производство против коллаборанта. Что именно было конфисковано у Сальдо — читайте в материале.

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