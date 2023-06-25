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Знущання з херсонської виховательки: в Одесі розпочався суд

25 червня 2023 16:00
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Беженар Тетяна
журналіст
Знущання з херсонської виховательки: в Одесі розпочався суд
Олена Наумова. Фото: Юрій Білоус
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

В Малиновському суді Одеси розпочався судовий розгляд справи про викрадення російськими військовими виховательки дитсадка та блогерки з Херсона Олени Наумової. Окупанти знущалися з жінки за її проукраїнську позицію.

Про це повідомив у Фейсбуці її адвокат Юрій Білоус.

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"11 днів Олену утримували в підвалі у Херсоні й знущалися. Робили це виключно за її публічну проукраїнську позицію", — написав Юрій Білоус.

Також він додав, що Олена Наумова — вихователька у дитячому садочку та блогерка. Перебуваючи в окупованому Херсоні відкрито висловлювалася проти російської окупації, проводила прямі ефіри у TikTok, допомагала людям в місті.

Зазначимо, в Малиновському суді Одеси розглядають справу стосовно херсонського гауляйтера Сальдо. Його обвинувачують у державній зраді в умовах воєнного стану, колабораційній діяльності, виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України та глорифікації її учасників.

Нагадаємо, Міністерство юстиції позивалося до суду з вимогою забрати активи у Сальдо, якого підозрюють у держзраді в умовах воєнного стану. Обтяжувальною обставиною стало відкрите кримінальне провадження проти колаборанта. Що саме було конфісковано у Сальдо — читайте в матеріалі

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