Контрабанда золота остановлена на границе Молдовы

Слитки золота, которые обнаружили на КПП. Фото: Пограничная полиция Республики Молдова

Пограничники и таможенники предотвратили попытку незаконного ввоза драгоценных металлов в Молдову. Обнаруженную контрабанду задокументировали и передали на рассмотрение соответствующих органов. Сотрудники продолжают выяснять обстоятельства инцидента и возможных нарушений.

Об этом сообщили в пограничной полиции Республики Молдова.

Контрабанда золота

На пункте пропуска Паланка пограничники в сотрудничестве с таможенниками и коллегами из Украины проверяли пассажиров автобуса, следовавшего по маршруту Одесса-Кишинев. При осмотре личного багажа 48-летней гражданки Украины обнаружили шесть золотых слитков общим весом 67 граммов. Они были изъяты, а факт попытки незаконной перевозки драгоценных металлов задокументирован Таможенной службой Молдовы. Сейчас идет выяснение всех обстоятельств инцидента и принимаются соответствующие правовые меры.

Представители служб подчеркивают важность постоянного контроля на границе для предотвращения незаконного перемещения ценных ресурсов и обеспечения безопасности государства. Также они призвали пассажиров строго соблюдать правила перевозки товаров и ценностей через границу, чтобы избежать административной или уголовной ответственности.

