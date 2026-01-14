Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Золото в рейсовым автобус Одесса-Кишинев — что известно

Золото в рейсовым автобус Одесса-Кишинев — что известно

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 13:01
Контрабанда золота остановлена на границе Молдовы
Слитки золота, которые обнаружили на КПП. Фото: Пограничная полиция Республики Молдова

Пограничники и таможенники предотвратили попытку незаконного ввоза драгоценных металлов в Молдову. Обнаруженную контрабанду задокументировали и передали на рассмотрение соответствующих органов. Сотрудники продолжают выяснять обстоятельства инцидента и возможных нарушений.

Об этом сообщили в пограничной полиции Республики Молдова.

Реклама
Читайте также:

Контрабанда золота

На пункте пропуска Паланка пограничники в сотрудничестве с таможенниками и коллегами из Украины проверяли пассажиров автобуса, следовавшего по маршруту Одесса-Кишинев. При осмотре личного багажа 48-летней гражданки Украины обнаружили шесть золотых слитков общим весом 67 граммов. Они были изъяты, а факт попытки незаконной перевозки драгоценных металлов задокументирован Таможенной службой Молдовы. Сейчас идет выяснение всех обстоятельств инцидента и принимаются соответствующие правовые меры.

Представители служб подчеркивают важность постоянного контроля на границе для предотвращения незаконного перемещения ценных ресурсов и обеспечения безопасности государства. Также они призвали пассажиров строго соблюдать правила перевозки товаров и ценностей через границу, чтобы избежать административной или уголовной ответственности.

Напомним, мы сообщали, что на границе с Одесской областью изъяли штампы для евро. Также мы писали, что в Одесской области будут судить наркоторговцев.

Одесса Молдова КПП контрабанда Одесская область Новости Одессы золото
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации