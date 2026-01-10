Видео
Главная Одесса Контрабанда на границе с Одесчиной — изъяли штампы для евро

Контрабанда на границе с Одесчиной — изъяли штампы для евро

Ua ru
Дата публикации 10 января 2026 12:16
На границе с Одесской областью нашли штампы для евромонет
Памятные евромонеты. Фото: Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova

На пункте пропуска Паланка, граничащего с Одесской областью, молдавские пограничники разоблачили два случая незаконной перевозки ценностей. Речь идет об оборудовании для изготовления монет и сотни памятных евромонет.

Об этом сообщила Молдавская пограничная полиция.

Пам'ятні євромонети
Евромонеты, которые изъяли на границе. Фото: Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova

Контрабанда на границе: штампы для евро

По их данным, пограничники остановили автомобиль Porsche Cayenne, который направлялся из Украины в Молдову. Водитель и пассажир заверили, что не перевозят ничего для декларирования. Однако во время тщательного осмотра в багаже пассажира, 44-летнего гражданина Украины, нашли металлические штампы.

Станок для виготовлення євро
Станок, который изъяли на границе. Фото: Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova

Эти матрицы предназначены для изготовления монет номиналом 2 евро. Они имели характерные надписи, символы и признаки, которые используют в процессе чеканки евромонет.

Контрабанда памятных монет

Второй случай произошел во время проверки микроавтобуса Mercedes Sprinter, который ехал по маршруту Одесса — Кишинев. В салоне находились 20 пассажиров. После сканирования багажа в вещах 52-летней женщины обнаружили 430 памятных монет.

Женщина не задекларировала эти ценности и не сообщила об их перевозке. Монеты изъяли для дальнейшей проверки.

В обоих случаях товар конфисковали. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства и проверяют возможную причастность задержанных к незаконным схемам.

Напомним, в Одессе двое мужчин пытались заработать целое состояние на контрабандных тяжелых наркотиках. Также мы писали, что в Одесской области пограничники остановили автомобиль, в котором обнаружили спрятанные сигареты.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
