На кордоні з Одещиною знайшли штампи для євромонет

Пам'ятні євромонети. Фото: Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova

На пункті пропуску Паланка, що межує з Одеською областю, молдавські прикордонники викрили два випадки незаконного перевезення цінностей. Йдеться про обладнання для виготовлення монет та сотні пам’ятних євромонет.

Про це повідомила Молдавська прикордонна поліція.

Євромонети, які вилучили на кордоні. Фото: Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova

Контрабанда на кордоні: штампи для євро

За їхніми даними, прикордонники зупинили автомобіль Porsche Cayenne, який прямував з України до Молдови. Водій і пасажир запевнили, що не перевозять нічого для декларування. Проте під час ретельного огляду в багажі пасажира, 44-річного громадянина України, знайшли металеві штампи.

Станок, який вилучили на кордоні. Фото: Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova

Ці матриці призначені для виготовлення монет номіналом 2 євро. Вони мали характерні написи, символи та ознаки, які використовують у процесі карбування євромонет.

Контрабанда пам'ятних монет

Другий випадок стався під час перевірки мікроавтобуса Mercedes Sprinter, що їхав за маршрутом Одеса – Кишинів. У салоні перебували 20 пасажирів. Після сканування багажу в речах 52-річної жінки виявили 430 пам’ятних монет.

Жінка не задекларувала ці цінності та не повідомила про їх перевезення. Монети вилучили для подальшої перевірки.

В обох випадках товар конфіскували. Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини та перевіряють можливу причетність затриманих до незаконних схем.

