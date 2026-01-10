Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Контрабанда на кордоні з Одещиною — вилучили штампи для євро

Контрабанда на кордоні з Одещиною — вилучили штампи для євро

Ua ru
Дата публікації: 10 січня 2026 12:16
На кордоні з Одещиною знайшли штампи для євромонет
Пам'ятні євромонети. Фото: Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova

На пункті пропуску Паланка, що межує з Одеською областю, молдавські прикордонники викрили два випадки незаконного перевезення цінностей. Йдеться про обладнання для виготовлення монет та сотні пам’ятних євромонет.

Про це повідомила Молдавська прикордонна поліція.

Реклама
Читайте також:
Пам'ятні євромонети
Євромонети, які вилучили на кордоні. Фото: Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova

Контрабанда на кордоні: штампи для євро

За їхніми даними, прикордонники зупинили автомобіль Porsche Cayenne, який прямував з України до Молдови. Водій і пасажир запевнили, що не перевозять нічого для декларування. Проте під час ретельного огляду в багажі пасажира, 44-річного громадянина України, знайшли металеві штампи.

Станок для виготовлення євро
Станок, який вилучили на кордоні. Фото: Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova

Ці матриці призначені для виготовлення монет номіналом 2 євро. Вони мали характерні написи, символи та ознаки, які використовують у процесі карбування євромонет.

Контрабанда пам'ятних монет

Другий випадок стався під час перевірки мікроавтобуса Mercedes Sprinter, що їхав за маршрутом Одеса – Кишинів. У салоні перебували 20 пасажирів. Після сканування багажу в речах 52-річної жінки виявили 430 пам’ятних монет.

Жінка не задекларувала ці цінності та не повідомила про їх перевезення. Монети вилучили для подальшої перевірки.

В обох випадках товар конфіскували. Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини та перевіряють можливу причетність затриманих до незаконних схем.

Нагадаємо, в Одесі двоє чоловіків намагалися заробити цілий статок на контрабандних важких наркотиках. Також ми писали, що на Одещині прикордонники зупинили автомобіль, у якому виявили сховані цигарки.

Одеса контрабанда Одеська область монети Новини Одеси митниця
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації