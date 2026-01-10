На кордоні з Одещиною знайшли штампи для євромонет

Контрабанда на кордоні з Одещиною — вилучили штампи для євро
На пункті пропуску Паланка, що межує з Одеською областю, молдавські прикордонники викрили два випадки незаконного перевезення цінностей. Йдеться про обладнання для виготовлення монет та сотні пам’ятних євромонет.
Про це повідомила Молдавська прикордонна поліція.
Контрабанда на кордоні: штампи для євро
За їхніми даними, прикордонники зупинили автомобіль Porsche Cayenne, який прямував з України до Молдови. Водій і пасажир запевнили, що не перевозять нічого для декларування. Проте під час ретельного огляду в багажі пасажира, 44-річного громадянина України, знайшли металеві штампи.
Ці матриці призначені для виготовлення монет номіналом 2 євро. Вони мали характерні написи, символи та ознаки, які використовують у процесі карбування євромонет.
Контрабанда пам'ятних монет
Другий випадок стався під час перевірки мікроавтобуса Mercedes Sprinter, що їхав за маршрутом Одеса – Кишинів. У салоні перебували 20 пасажирів. Після сканування багажу в речах 52-річної жінки виявили 430 пам’ятних монет.
Жінка не задекларувала ці цінності та не повідомила про їх перевезення. Монети вилучили для подальшої перевірки.
В обох випадках товар конфіскували. Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини та перевіряють можливу причетність затриманих до незаконних схем.
