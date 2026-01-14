Відео
Головна Одеса Золото в рейсовому автобусі Одеса-Кишинів — що відомо

Золото в рейсовому автобусі Одеса-Кишинів — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 13:01
Контрабанда золота зупинена на кордоні Молдови
Злитки золота, які виявили на КПП. Фото: Прикордонна поліція Республіки Молдова

Прикордонники та митники запобігли спробі незаконного ввезення дорогоцінних металів до Молдови. Виявлену контрабанду задокументували та передали на розгляд відповідних органів. Співробітники продовжують з’ясовувати обставини інциденту та можливих порушень.

Про це повідомили в прикордонній поліції Республіки Молдова.

Читайте також:

Контрабанда золота

На пункті пропуску Паланка прикордонники у співпраці з митниками та колегами з України перевіряли пасажирів автобуса, що прямував маршрутом Одеса–Кишинів. Під час огляду особистого багажу 48-річної громадянки України виявили шість золотих злитків загальною вагою 67 грамів. Вони були вилучені, а факт спроби незаконного перевезення дорогоцінних металів задокументований Митною службою Молдови. Наразі триває з’ясування всіх обставин інциденту та вживаються відповідні правові заходи.

Представники служб наголошують на важливості постійного контролю на кордоні для запобігання незаконному переміщенню цінних ресурсів та забезпечення безпеки держави. Також вони закликали пасажирів суворо дотримуватися правил перевезення товарів і цінностей через кордон, щоб уникнути адміністративної або кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на кордоні з Одещиною вилучили штампи для євро. Також ми писали, що на Одещині судитимуть наркоторговців.

Одеса Молдова КПП контрабанда Одеська область Новини Одеси золото
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
