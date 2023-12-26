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Рост цен на праздники, насколько это ощутили на себе одесситы

26 декабря 2023 09:25
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Виктор Бабаенко
Главный редактор Одесской редакции
Цены на продукты в канун Нового года выросли, заметили ли это одесситы?
Одесситы на рынке "Привоз". Фото: Новини.LIVE
fcc7ef33-f2a5-4b2e-4f53-5dc6f8260f00 - Виктор Бабаенко
Виктор Бабаенко
Главный редактор Одесской редакции

Главное на праздники — это, конечно, накрыть стол. Вот только с каждым годом придерживаться традиции становится все сложнее, ведь цены не стоят на месте, особенно в канун Нового года.

Насколько ощутимо выросли цены для одесситов, узнавали журналисты Новини.LIVE.

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Цены пугают

Стоимость продуктов начала расти еще до наступления праздничного периода, основная причина — окончание уборки овощей и фруктов на полях. Сейчас все, что есть на прилавках магазинов, или из холодильных камер, или завезены из-за границы. Да и традиционное, так сказать, новогоднее подорожание тоже имеет место быть, тем более сейчас, когда в стране война — это не осталось не замеченным со стороны одесситов.

"Все подорожало. Дорого все, что на Привозе, что в магазинах, боишься заходить туда", — говорит Антонина.

"Мне кажется, цены на продукты как были, так и остались — такими же большими", — отмечает Ирина.

Ирина считает, что цены как были, так и остались высокими. Фото: Новини.LIVE

Чтобы хоть как-то с экономить накануне праздников, одесситы научились делать покупки заранее. Остается потом только докупить по пустякам, но в общей сложности несколько гривен удается сохранить. Для пенсионеров это существенно. Повышение цен чувствуют и работающие сегодня украинцы.

"Как обычно, все дорого. Я перед самым Новым годом не хожу ничего покупать, закупаюсь раньше — выходит дешевле", — отмечает Валентина Дмитриевна.

"Конечно, видно, что цены повысились, но ведь оно понятно — война. Для меня пока это повышение приемлемо", — признается Ирина.

По словам Ирины, рост цен можно объяснить войной. Фото: Новини.LIVE

Приятного мало

Для работающих молодых людей, у которых не так много свободного времени, рост цен не так заметен. Многие вообще его на себе не ощутили. Одесситка Ирина говорит, что в общем продукты на праздничной неделе стоят так же, как и несколько недель назад, единственное, что стало дороже,  это цитрусовые.

"Я бы сказала, что особо не заметила, чтобы поднялась цена на какие-то продукты. Единственное, что, может, там на цитрусовых что-то поднялось, но можно как-то и без цитрусовых обойтись", — резюмирует Ирина.

Одесситка Ирина не заметила роста цен. Фото: Новини.LIVE

По словам Владислава, по сравнению с прошлым годом стоимость продуктов выросла и значительно. Да, работающие могут их покупать, хотя не стоит забывать, что зарплаты у нас не успевают за ценами в магазинах.

"Если сравнивать с прошлым годом, то цены где-то на 20% стали больше. Такие цены терпеть можно, но немного неприятно", — говорит Владислав.

По словам Владислава, цены на продукты выросли существенно. Фото: Новини.LIVE

Подытоживая, можно отметить, что большинство одесситов почувствовали, как растут цены на продукты в канун Рождества и Нового года. Но в этом закономерность, ведь спрос увеличивается, и часто в несколько раз, а, как известно, спрос рождает предложения и повышение цен.

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