В Одессе пострадали десятки памятников архитектуры

Историческое здание потерпело разрушения. Фото: Новини.LIVE

За ночь в Одессе от вражеских ракет пострадали памятники архитектуры, коммунальные сооружения и жилые дома. Всего в городе сейчас известно о повреждении или разрушении 25 объектов.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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"Россияне намеренно направили свои ракеты на исторический центр Одессы, находящийся под защитой ЮНЕСКО! Все, что утомленным трудом создавалось великими архитекторами, уничтожается сейчас циничными извергами", — подчеркнул глава областной военной администрации.

Поврежден здание в центре города. Фото: Новини.LIVE

Разрушены постройки. Фото: Новини.LIVE

Какие памятники архитектуры повреждены

Дом Чижевича;

Дом Папудовой;

Дом Заблудовского;

Дом Гагарина;

Дом Януша;

Дом Ждановой;

Дом Рассель-дель Турко;

Дом Масса;

Имение Манук-Бея;

Дом Ковалевского;

Дом Порро;

Дом Машевского.

Последствия вражеского удара. Фото: Одесская ОВА

Разрушена крыша здания. Фото: ОВА

ГСЧС помогают пострадавшим. Фото: Одесская ОВА

Это не полный список всех поврежденных зданий — он еще будет дополняться. Фиксация преступлений террористов продолжается, на местах трудятся эксперты.

Напомним, Одесский порт, обстрелянный во время ночной атаки, находится под защитой всемирного наследия ЮНЕСКО. Документы по его исключению или включению в буферную зону только готовятся.