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Зруйнована культура: скільки визначних пам'яток в Одесі постраждало від ворожих ударів

23 липня 2023 17:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі постраждали десятки пам&#39;яток архітектури
Історична будівля зазнала руйнування. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

За сьогоднішню ніч в Одесі від ворожих ракет постраждали пам'ятники архітектури, комунальні споруди та житлові будинки. Загалом у місті зараз відомо про пошкодження чи руйнування 25 об'єктів.

Про це повідомив голова Одеської ОВ Олег Кіпер.

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"Росіяни навмисно спрямували свої ракети на історичний центр Одеси, що знаходиться під захистом ЮНЕСКО! Все, що змореною працею створювалося великими архітекторами знищується зараз цинічними нелюдами", — наголосив очільник обласної військової адміністрації.

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Пошкоджено будинок у центрі міста. Фото: Новини.LIVE
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Зруйновано споруди. Фото: Новини.LIVE

Які пам'ятки архітектури пошкоджено

  • Будинок Чижевича;
  • Будинок Папудової;
  • Будинок Заблудовського;
  • Будинок Гагаріна;
  • Будинок Януша;
  • Будинок Жданової;
  • Будинок Рассель дель Турко;
  • Будинок Масса;
  • Маєток Манук-Бея;
  • Будинок Ковалевського;
  • Будинок Порро;
  • Будинок Машевського.
Наслідки ворожого удару. Фото: Одеська ОВА
Зруйнований дах будівлі. Фото: ОВА
ДСНС допомагають постраждалим. Фото: Одеська ОВА

Зазначимо, що це не повний список усіх пошкоджених будівель — він ще буде доповнюватися. Фіксація злочинів терористів продовжується, на місцях працюють експерти.

Нагадаємо, Одеський порт, обстріляний під час нічної атаки, знаходиться під захистом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Документи щодо його виключення або включення до буферної зони тільки готуються.

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