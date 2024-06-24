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Оползни в Одесской области становятся все сильнее — критическая ситуация в Санжейке

24 июня 2024 17:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Сдвиг побережья в Санжийке: какая ситуация сейчас
Оползень побережья в Санжийке. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В курортном поселке Санжейке в Одесской области сдвиг побережья становится все больше с каждым днем. Большой кусок земли, отколовшийся от берега, может скоро упасть в Черное море.

Видео разрушения обнародовали авторы канала "Зоотроп".

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В Санжейке просел грунт над зоной для отдыха — неизвестно, в какой момент эта земля может рухнуть. Эксперты предполагают, что вызвать такое могли затяжные ливни и шторм.

"Санжейка. Оползень прогрессирует. Посмотрите, на сколько он уже упал. Самое главное, что под ним регулярно отдыхают люди. Страшная картина и страшная ситуация" , — отмечает автор видео.

Отметим, что в марте этого года видео оползня в Санжейке также было опубликовано на ютуб-канале "Зоотроп". Тогда почва и глина съезжали прямо в воду, а к пляжу невозможно было подойти.

Отметим, что для Одесского региона такие явления не редкость. Так, на побережье моря в селе Лебедевка несколько лет назад произошел масштабный оползень, после которого сутки искали пострадавших.

Также мы писали, что в Фонтанке Одесской области произошел оползень на обрыве у морского побережья. В результате погиб мальчик,  находившийся на пляже под обрывом.

Одесса
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