Зсув узбережжя у Санжійці: яка ситуація зараз

Зсув узбережжя у Санжійці. Фото: скриншот

У курортному селищі Санжійці в Одеській області зсув узбережжя стає все більший з кожним днем. Великий шмат землі, що відколовся від берега, може незабаром впасти у Чорне море.

Відео руйнації оприлюднили автори каналу "Зоотроп".

Читайте також:

У Санжійці просів ґрунт над зоною для відпочинку — невідомо ,в який момент ця земля може рухнути. Експерти припускають, що спричините таке могли затяжні зливи та шторм.

"Санжійка. Зсув прогресує. Погляньте, на скільки він вже впав. Найголовніше, що під ним регулярно відпочивають люди. Страшна картина та страшна ситуація", — зазначає автор відео.

Зазначимо, що у березні цього року відео зсуву у Санжійці також опублікували на ютуб-каналі "Зоотроп". Тоді ґрунт та глина з'їжджали прямо у воду, а до пляжу неможливо було підійти.

Зазначимо, що для Одеського регіону такі явища не рідкість. Так, на узбережжі моря у селі Лебедівка декілька років назад стався масштабний зсув, після якого добу шукали постраждалих.

Також ми писали, що у Фонтанці Одеської області стався зсув на обриві біля морського узбережжя. Внаслідок цього загинув хлопчик, який перебував на пляжі під обривом.