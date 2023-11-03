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Остановки работы украинского гуманитарного коридора быть не может, — Гуменюк

3 ноября 2023 18:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Остановки работы украинского гуманитарного коридора быть не может
Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк во время брифинга. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Враг не оставляет попытки повредить функционированию гуманитарного коридора посредством тактической авиации. Однако пока эти усилия пока сугубо демонстративны.

Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина — Укринформ сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

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"Остановки такого коридора быть не может, потому что он функционирует вообще на основах оценки ситуации безопасности. Силы обороны предложили работу такого навигационного коридора, где смогут следовать суда разных судовладельцев, разных грузов, если это позволяет ситуация безопасности. И Силы обороны способны обеспечить прохождение таких судов", — сказала военная.

Работа гуманитарных коридоров

Также пресс-секретарь "Юга" подчеркнула, что из портов Большой Одессы вышло более 60 судов. Силы обороны, несмотря на попытки страны-агрессора дискредитировать работу гуманитарного коридора, могут обеспечить его функционирование.

Напомним, за время работы временных гуманитарных коридоров в Черном море из портов Большой Одессы удалось транспортировать около полутора тысяч тонн агропродукции. В настоящее время на загрузку в Украину идут дежурные суда.

Также мы писали, что временными гуманитарными коридорами в Черном море в порты Одессы стали заходить импортные грузы. Сейчас в направлении Украины идут 70 судов, однако еще несколько десятков ждут очереди.

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