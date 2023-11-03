Зупинки роботи українського гуманітарного коридору бути не може

Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк під час брифінгу. Фото: скриншот

Ворог не полишає спроби зашкодити функціонуванню гуманітарного коридору за допомогою тактичної авіації. Проте наразі ці зусилля поки що суто демонстративні.

Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна — Укрінформ повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

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"Зупинки такого коридору бути не може, тому що він функціонує взагалі на основах оцінки безпекової ситуації. Сили оборони запропонували роботу такого навігаційного коридору, де зможуть прямувати судна різних судновласників, різних вантажів, якщо це дозволяє безпекова ситуація. І Сили оборони здатні забезпечити проходження таких суден", — сказала військова.

Робота гуманітарних коридорів

Також речниця "Півдня" наголосила, що з портів Великої Одеси вийшло понад 60 суден. Сили оборони, попри намагання країни-агресорки дискредитувати роботу гуманітарного коридору, можуть забезпечити його функціонування.

Нагадаємо, за час роботи тимчасових гуманітарних коридорів у Чорному морі з портів Великої Одеси вдалося транспортувати майже півтори тисячі тонн агропродукції. Наразі на завантаження до України йдуть чергові судна.

Також ми писали, що тимчасовими гуманітарними коридорами у Чорному морі до портів Одеси почали заходити імпортні вантажі. Наразі у напрямку України йдуть 70 суден, проте ще кілька десятків чекають черги.