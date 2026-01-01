Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Румунія піднімала F-16 під час атаки на Одещину — що відомо

Румунія піднімала F-16 під час атаки на Одещину — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 15:15
Атака дронів РФ на порти Дунаю біля Румунії
Винищувачі F-16 в небі. Фото ілюстративне: Володимир Зеленський/Telegram

У перший день року Росія знову атакувала українські порти на Дунаї. Ударні безпілотники летіли в бік Ізмаїла, поблизу кордону з Румунією. Через загрозу румунські військові підняли винищувачі F-16.

Про це повідомили в Міністерстві оборони Румунії.

Реклама
Читайте також:

Підняття авіації

У четвер, 1 січня, російські війська здійснили чергову атаку дронами по українській портовій інфраструктурі на Дунаї. Літальні апарати рухалися в напрямку Ізмаїла, неподалік румунського кордону. Безпілотники зафіксувала система спостереження Міністерства національної оборони Румунії. Для контролю ситуації близько 10:00 з 86-ї авіабази у Фетешті в повітря підняли два винищувачі F-16.

О 10:17 жителів північної частини повіту Тулча попередили про небезпеку через систему RO-Alert. Тривога тривала до 11:00. За даними румунської сторони, під час місії не було зафіксовано жодних порушень національного повітряного простору. Ситуація перебувала під повним контролем військових.

Що відомо про атаку

Під час нічної повітряної атаки зафіксували пошкодження в портах Одеської області. За попередніми даними, обійшлося без загиблих і постраждалих. В Ізмаїльському порту пошкоджені портові причали та техніка. Попри атаку, роботу не зупиняли.

Нагадаємо, ми повідомляли, що вночі РФ атакувала критичну інфраструктуру Одеси. Також ми писали про те, чому Росія посилила обстріли Одещини.

Одеса Румунія Одеська область Новини Одеси винищувач атака
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації