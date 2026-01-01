Атака дронів РФ на порти Дунаю біля Румунії

Винищувачі F-16 в небі. Фото ілюстративне: Володимир Зеленський/Telegram

У перший день року Росія знову атакувала українські порти на Дунаї. Ударні безпілотники летіли в бік Ізмаїла, поблизу кордону з Румунією. Через загрозу румунські військові підняли винищувачі F-16.

Про це повідомили в Міністерстві оборони Румунії.

Підняття авіації

У четвер, 1 січня, російські війська здійснили чергову атаку дронами по українській портовій інфраструктурі на Дунаї. Літальні апарати рухалися в напрямку Ізмаїла, неподалік румунського кордону. Безпілотники зафіксувала система спостереження Міністерства національної оборони Румунії. Для контролю ситуації близько 10:00 з 86-ї авіабази у Фетешті в повітря підняли два винищувачі F-16.

О 10:17 жителів північної частини повіту Тулча попередили про небезпеку через систему RO-Alert. Тривога тривала до 11:00. За даними румунської сторони, під час місії не було зафіксовано жодних порушень національного повітряного простору. Ситуація перебувала під повним контролем військових.

Що відомо про атаку

Під час нічної повітряної атаки зафіксували пошкодження в портах Одеської області. За попередніми даними, обійшлося без загиблих і постраждалих. В Ізмаїльському порту пошкоджені портові причали та техніка. Попри атаку, роботу не зупиняли.

Нагадаємо, ми повідомляли, що вночі РФ атакувала критичну інфраструктуру Одеси. Також ми писали про те, чому Росія посилила обстріли Одещини.