Атака дронов РФ на порты Дуная возле Румынии

В первый день года Россия снова атаковала украинские порты на Дунае. Ударные беспилотники летели в сторону Измаила, вблизи границы с Румынией. Из-за угрозы румынские военные подняли истребители F-16.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Румынии.

Поднятие авиации

В четверг, 1 января, российские войска совершили очередную атаку дронами по украинской портовой инфраструктуре на Дунае. Летательные аппараты двигались в направлении Измаила, недалеко от румынской границы. Беспилотники зафиксировала система наблюдения Министерства национальной обороны Румынии. Для контроля ситуации около 10:00 с 86-й авиабазы в Фетеште в воздух подняли два истребителя F-16.

В 10:17 жителей северной части уезда Тулча предупредили об опасности через систему RO-Alert. Тревога продолжалась до 11:00. По данным румынской стороны, во время миссии не было зафиксировано никаких нарушений национального воздушного пространства. Ситуация находилась под полным контролем военных.

Что известно об атаке

Во время ночной воздушной атаки зафиксировали повреждения в портах Одесской области. По предварительным данным, обошлось без погибших и пострадавших. В Измаильском порту повреждены портовые причалы и техника. Несмотря на атаку, работу не останавливали.

