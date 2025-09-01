Занедбану техніку ЧФ РФ знайшли під Севастополем

Стоянка закинутої техніки. Фото: АТЕШ

В окупованому Криму виявили стоянку, на якій перебуває військова техніка Чорноморського флоту Росії. Більшість машин давно не придатна до використання й залишена просто неба без належної охорони. Це свідчить про серйозні проблеми російського флоту з ремонтом і забезпеченням.

Про це повідомили агенти партизанського руху "АТЕШ".

Що знайшли

Партизани оприлюднили координати військово-технічної стоянки Чорноморського флоту РФ поблизу Севастополя. На цій території зібрана техніка, яка вже не придатна до використання. Більшість машин стоїть вкрита іржею та, ймовірно, давно виведена з ладу.

Місце зберігання техніки. Фото: АТЕШ

Вони зберігаються просто неба, без жодного належного захисту чи консервації. Це яскраво демонструє нестачу запчастин, труднощі з ремонтом та загальне виснаження ресурсів російського флоту.

Стоянка техніки. Фото: АТЕШ

Низька боєздатність

За даними спостережень, стару техніку намагаються тримати як резерв, однак фактично вона не становить реальної бойової сили. Ситуація свідчить про критично низьку боєздатність Чорноморського флоту та зниження його оперативних можливостей.

Нагадаємо, на Херсонщині росіяни палять свою техніку, щоб не воювати. Також ми повідомляли, що українські дрони знищили два ворожі гелікоптери у Криму.