Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Санкції у дії — у Криму гниє російська техніка

Санкції у дії — у Криму гниє російська техніка

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 09:24
Занедбану техніку ЧФ РФ знайшли під Севастополем
Стоянка закинутої техніки. Фото: АТЕШ

В окупованому Криму виявили стоянку, на якій перебуває військова техніка Чорноморського флоту Росії. Більшість машин давно не придатна до використання й залишена просто неба без належної охорони. Це свідчить про серйозні проблеми російського флоту з ремонтом і забезпеченням.

Про це повідомили агенти партизанського руху "АТЕШ".

Реклама
Читайте також:

Що знайшли

Партизани оприлюднили координати військово-технічної стоянки Чорноморського флоту РФ поблизу Севастополя. На цій території зібрана техніка, яка вже не придатна до використання. Більшість машин стоїть вкрита іржею та, ймовірно, давно виведена з ладу.

Крим
Місце зберігання техніки. Фото: АТЕШ

Вони зберігаються просто неба, без жодного належного захисту чи консервації. Це яскраво демонструє нестачу запчастин, труднощі з ремонтом та загальне виснаження ресурсів російського флоту.

Крим
Стоянка техніки. Фото: АТЕШ

Низька боєздатність

За даними спостережень, стару техніку намагаються тримати як резерв, однак фактично вона не становить реальної бойової сили. Ситуація свідчить про критично низьку боєздатність Чорноморського флоту та зниження його оперативних можливостей.

Нагадаємо, на Херсонщині росіяни палять свою техніку, щоб не воювати. Також ми повідомляли, що українські дрони знищили два ворожі гелікоптери у Криму.

Одеса Крим Одеська область флот
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації