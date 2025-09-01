Видео
Главная Одесса Санкции в действии — в Крыму гниет российская техника

Санкции в действии — в Крыму гниет российская техника

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 09:24
Заброшенную технику ЧФ РФ нашли под Севастополем
Стоянка заброшенной техники. Фото: АТЕШ

В оккупированном Крыму стоянку на которой находится военная техника Черноморского флота России. Большинство машин давно не пригодны к использованию и оставлены под открытым небом без надлежащей охраны. Это свидетельствует о серьезных проблемах российского флота с ремонтом и обеспечением.

Об этом сообщили агенты партизанского движения "АТЕШ".

Читайте также:

Что нашли

Партизаны обнародовали координаты военно-технической стоянки Черноморского флота РФ вблизи Севастополя. На этой территории собрана техника, которая уже не пригодна к использованию. Большинство машин стоят покрытые ржавчиной и, вероятно, давно выведены из строя.

Крим
Место хранения техники. Фото: АТЕШ

Они хранятся под открытым небом, без всякой надлежащей защиты или консервации. Это ярко демонстрирует недостаток запчастей, трудности с ремонтом и общее истощение ресурсов российского флота.

Крим
Стоянка техники. Фото: АТЕШ

Низкая боеспособность

По данным наблюдений, старую технику пытаются держать как резерв, однако фактически она не представляет реальной боевой силы. Ситуация свидетельствует о критически низкой боеспособности Черноморского флота и снижении его оперативных возможностей.

Напомним, на Херсонщине россияне жгут свою технику, чтобы не воевать. Также мы сообщали, что украинские дроны уничтожили два вражеских вертолета в Крыму.

Одесса Крым Одесская область флот
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
